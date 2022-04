Des travaux d’agrandissement de l’École St-Malo s’amorcent ce printemps

Des travaux majeurs d'agrandissement et de rénovation commenceront ce printemps à l'École St-Malo, dans le sud-est du Manitoba.

Le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, Wayne Ewasko, a annoncé le lancement de ce projet de 16 millions de dollars.

Un total de 2000 mètres carrés seront ajoutés à cette école, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse, mardi.

Dix nouvelles classes, un nouveau gymnase ainsi qu'une salle multifonctionnelle figureront parmi les nouveaux espaces de l'école. Des améliorations en sécurité incendie sont également prévues, ajoute la province.

Le ministre Ewasko indique que cet agrandissement est nécessaire à cause de la hausse des inscriptions.

L'école de Saint-Malo est au maximum de sa capacité et compte actuellement 248 élèves de la maternelle à la 8e année. Les salles de classe portatives ne seront plus nécessaires, une fois les travaux terminés.

Le directeur général de la Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge, Brad Curtis, se réjouit de cette annonce.

Nous sommes ravis et enthousiastes de partager la nouvelle de ce projet avec nos élèves, notre personnel et la communauté de Saint-Malo. Ce projet ne serait pas possible sans le soutien financier du gouvernement du Manitoba, car son coût représente près de 50 % du budget de fonctionnement annuel de la division , indique-t-il dans le communiqué de la province.

Par ailleurs, le ministre Ewasko souligne que le projet d'agrandissement se fera en incorporant des initiatives de conception durable et d'efficacité énergétique.

Des planifications pour de nouvelles écoles

Par ailleurs, le ministère de l'Éducation note que le travail de conception a commencé pour quatre nouvelles écoles, dont une école de la Division scolaire franco-manitobaine dans le quartier Sage Creek à Winnipeg pour la maternelle à la 8e année.

Dans le lot, il y a également une école primaire à Steinbach, une autre à Morden ainsi qu'une école secondaire à Winnipeg.

Le ministre rappelle que le gouvernement s'était engagé à bâtir 20 nouvelles écoles en 10 ans pour accueillir environ 11 000 élèves de plus, et qu'il va bon train vers la réalisation de cet objectif avec six nouvelles écoles depuis 2019. Deux écoles secondaires sont également en construction dans le quartier Waverley West à Winnipeg.