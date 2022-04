Le prix de l’abonnement Amazon Prime augmente pour la première fois depuis 2013

Les adeptes d’Amazon Prime au Canada n’échapperont pas à l’augmentation des prix de l’abonnement cette fois-ci. Ces personnes paieront 2 $ de plus par mois, ou 20 $ de plus par année, afin d’avoir accès aux services de livraison accélérée, de vidéo, de musique et de jeux vidéo en continu du géant du web.