La SQ dit avoir respecté son protocole de sécurité lors de l’attentat du Métropolis

Dix ans après l'attentat du 4 septembre 2012, Frédéric Desgagnés, alors sergent à la Sûreté du Québec (SQ) et responsable de la sécurité de Pauline Marois, persiste à croire que le protocole de sécurité avait été respecté.

Même si six menaces contre Mme Marois avaient été relevées par la SQ sur les réseaux sociaux, aucune d'entre elles n'avait été jugée pertinente, a-t-il déclaré sous serment au cours du procès au civil intenté par quatre techniciens de scène contre la SQ et le SPVM.

M. Desgagnés, qui est toujours sergent à la SQ affecté à la protection des personnalités, explique que Richard Henry Bain ne représentait pas une menace et ne présentait aucun signe particulier qui aurait conduit les policiers à l'arrêter avant d'ouvrir le feu, le soir du 4 septembre 2012 au Métropolis.

C'est au moment où Pauline Marois prononce son discours de la victoire sur toutes les chaînes de télévision nationale que Frédéric Desgagnés affirme avoir entendu une détonation.

Lors de ma prévisite [dans le Métropolis], les organisateurs m'avaient averti de la présence d'un canon de confettis sur la scène. Je trouvais que son utilisation arrivait tôt, compte tenu qu'elle [Pauline Marois] parlait encore , a raconté M. Desgagnés.

Je me suis retournée et l'agent Nadon a crié : ''homme au sol''. Il avait son arme de service pointé vers quelqu'un. J'ai alors crié sur nos ondes radio : ''on évacue!'' , se souvient-il.

L'officier de la SQ dit être monté immédiatement sur scène. Le majordome de Pauline Marois a aussi entendu son appel sur les ondes radio et est allé chercher la première ministre en vitesse.

Comme le plan le prévoyait, il relate que l'ancienne politicienne a été amenée à l'arrière, dans la zone sécurisée.

Le temps de faire le déplacement, la porte s'est refermée. J'ai vu qu'un homme qui gisait au sol , ajoute M. Desgagnés.

C'est par la fenêtre qu'il constate qu'un incendie est allumé près de la porte d'évacuation. Presque au même moment, il entend sur les ondes radio que le tireur était maîtrisé.

Le feu a été ensuite rapidement maîtrisé. Notre première tentative d’éteindre l’incendie a fonctionné, mais il y avait beaucoup de fumée à l'intérieur , raconte le policier qui a informé Pauline Marois que personne de son entourage n'avait été blessé.

C'est au cours du débreffage de fin d'événement avec son lieutenant, Daniel Rondeau, qu'il dit avoir appris que six menaces avaient été décelées un peu plus tôt dans la soirée.

Le travail de la SQ est satisfaisant

Frédéric Desgagnés a aussi profité de son témoignage pour expliquer que le rôle de son unité n'était pas de protéger le public, mais plutôt Pauline Marois et son mari. La Sûreté du Québec n'avait donc pas la responsabilité de protéger les quelque 1500 personnes à l'intérieur du Métropolis .

Pauline Marois était entourée par quatre gardes du corps, deux autres étaient responsables de la sécurité de son mari. Le mandat de la SQ était donc respecté, selon lui.

Ce n'était pas coutume de laisser quelqu'un dans la voiture de la dignitaire , a-t-il mentionné en faisant référence à l'absence de menaces majeures envers la première ministre.

M. Desgagnés est formel : le travail de la SQ consistait à assurer la garde rapprochée de l'ancienne première ministre, et non pas de s'occuper d'un périmètre de sécurité.