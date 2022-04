20 ans à partager aux jeunes leur passion de la musique médiévale

Depuis 20 ans maintenant, les artistes Julie Pomerleau et Luc Lafrenière partagent leur passion de la musique du Moyen-Âge aux élèves de partout au Québec.

Armés d’une panoplie d'instruments inusités, les deux membres du groupe Saltarello convient les jeunes à un véritable voyage dans le temps.

Les élèves découvrent différents instruments de musique. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Par le biais de la musique, mais aussi du chant, les deux artistes présentent différents types de flûtes, des tambours, mais aussi des instruments insolites comme la moraharpa, la vielle à roue ou le tympanon.

Quand on a créé Saltarello, nous avions une forte attirance vers la musique du Moyen-Âge, à travers ses instruments, explique Julie Pomerleau. On a monté un projet qui permet de les présenter à travers trois continents. Les jeunes peuvent voir l’évolution des instruments qui sont un peu les ancêtres de ceux qu’on connaît aujourd’hui. Il y a plein de trucs qui les fascinent. À chaque fois qu’on sort un nouvel instrument, ils sont émerveillés.

Julie Pomerleau et Luc Lafrenière de la formation Saltarello lors de l'atelier devant des élèves du primaire au début du mois d'avril. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Des élèves intéressés

Professeur suppléant en musique à Val-d’Or, Israël Côté est impressionné par l’impact de l’atelier sur les élèves.

C’est un succès phénoménal, lance-t-il. Les élèves ont les yeux grands ouverts et ils sont vraiment dedans, un peu comme des enfants à Noël. C’est beau de voir certains élèves qui ont souvent plus de misère à embarquer. Avec cet atelier, on dirait que le monde vient de s’ouvrir devant eux.

Julie Pomerleau lors d'une démonstration à la harpe à l'école Saint-Isidore du quartier Val-Senneville de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Freinés un peu par la COVID, les deux membres de Saltarello visitent principalement des écoles de la région au cours de cette année scolaire, notamment au Témiscamingue et à Val-d’Or. Ils espèrent pouvoir reprendre la route du Québec l’automne prochain pour partager leur passion.