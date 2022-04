Un média allemand recrute la journaliste russe qui a dénoncé la guerre en Ukraine

La journaliste, qui avait fait les manchettes des médias internationaux en défiant le pouvoir russe en plein journal télévisé, agira comme correspondante pour l'entreprise propriétaire de Die Welt, l'un des grands quotidiens allemands, et comme contributrice à son réseau télévisé d'information.

Elle couvrira notamment l'Ukraine et la Russie, a précisé le média.

Welt défend ce qui est défendu avec tant de véhémence par les personnes courageuses sur le terrain en Ukraine en ce moment : la liberté , a déclaré Mme Ovsiannikova, citée par plusieurs médias.

Je considère qu'il est de mon devoir, en tant que journaliste, de défendre cette liberté. Et je suis ravie de pouvoir le faire maintenant pour Welt , ajoute-t-elle, alors que le Kremlin a radicalement resserré l'étau sur l'information.

« Ma vie est divisée en un avant et un après. Les principes moraux ont fini par prendre le pas sur le bien-être, la tranquillité d'esprit et une vie bien réglée. La guerre en Ukraine a été le point de non-retour et le moment où il n'était plus possible de se taire. » — Une citation de Traduction du début du premier texte de Marina Ovsiannikova publié sur le site de Welt

Dans un communiqué, le rédacteur en chef du groupe Welt, Ulf Porschardt, s'est dit enthousiaste à l'idée de travailler avec elle , estimant qu'elle avait défendu l'éthique journalistique la plus importante, malgré la menace de répression de l'État russe.

Le chef de la Douma évoque la déchéance de la nationalité russe

Le président de la chambre basse du Parlement russe, Viatcheslav Volodine, a dénoncé l'embauche de Marina Ovsiannikova par un quotidien occidental.

Maintenant, elle va travailler pour un pays de l'OTAN, justifier les livraisons d'armes aux néonazis ukrainiens, l'envoi de mercenaires étrangers pour combattre nos soldats et défendre les sanctions contre la Russie , a-t-il déclaré sur la plateforme de discussion en ligne cryptée Telegram.

Il l'a citée en exemple en proposant de déchoir de leur nationalité les traîtres opposés à l'offensive en Ukraine.

« La vaste majorité de nos concitoyens soutient l'opération militaire spéciale en Ukraine, ils comprennent sa nécessité pour la sécurité de notre pays et de notre nation. Mais il y a aussi ceux qui se comportent avec lâcheté, avec traîtrise. » — Une citation de Viatcheslav Volodine, président de la chambre basse du Parlement russe

Hélas, pour de tels [individus], il n'existe pas de procédure de déchéance de la citoyenneté et d'interdiction d'entrer dans notre pays. Mais peut-être que ce serait bien , a poursuivi le chef de la Douma.

Le pouvoir russe a fait taire les médias indépendants et renforcé la répression au cours des dernières semaines. Il a par exemple adopté une loi qui réprime, selon les prétentions du Kremlin, toute fausse information sur l'armée russe.

La loi, qui interdit entre autres de qualifier l'invasion russe de guerre , prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison pour la diffusion d’ informations mensongères .

Les autorités russes ont aussi interdit Facebook et Instagram en plus de restreindre l’accès à Twitter et de réprimer les manifestations antiguerre.

Selon l'organisation OVD-Info, qui recense les arrestations politiques et fournit de l'aide juridique aux détenus en Russie, plus de 15 400 manifestants antiguerre, en date du 11 avril, ont été détenus depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier.

Même des Russes armés d'une seule feuille blanche ont été arrêtés.

Un coup d'éclat

À la mi-mars, Maria Ovsiannikova, alors productrice de Pervy Kanal, la plus puissante chaîne télévisée de Russie, avait profité du principal programme dit d'informations, diffusé en direct à heure de grande écoute, pour exprimer son opposition à la guerre : elle avait surgi derrière la présentatrice munie d'une pancarte sur laquelle on pouvait lire : Arrêtez la guerre. Ne croyez pas la propagande. Ils vous mentent ici.

Choisissant une heure de grande écoute, Marina Ovsiannikova a exprimé son message le mois dernier devant des millions de Russes. Photo : Twitter/@Kira_Yarmysh

Avant son coup d'éclat, la femme de 43 ans, née d'un père ukrainien et d'une mère russe, avait enregistré une vidéo dans laquelle elle disait regretter d'avoir véhiculé la propagande du Kremlin et d'avoir ainsi permis que le peuple russe soit ''zombifié'' . Dans cette vidéo, publiée par OVD-Info, elle appelait également les Russes à se lever contre la guerre.

Rapidement arrêtée pour son geste et interrogée pendant plusieurs heures, elle avait été reconnue coupable d'avoir commis une infraction administrative et condamnée à payer une amende de 30 000 roubles (un peu moins de 350 $ CA).

Outre cette sentence clémente, elle risque toujours des poursuites pénales passibles de lourdes peines de prison, en vertu de la nouvelle loi interdisant toute fausse information sur l'armée russe.

Dans une entrevue accordée à l'agence Reuters le mois dernier, Mme Ovsiannikova indiquait ne pas avoir l'intention de quitter son pays, même si elle s'avouait inquiète pour sa sécurité. Elle disait espérer que son geste ouvrirait les yeux des Russes sur la propagande du pouvoir.

Il y a trois semaines, une journaliste russe d'une grande chaîne de télévision qui était en poste à l'étranger a également dénoncé la guerre en Ukraine et la propagande du Kremlin. Au cours d'une conférence de presse organisée par l'organisation de défense des journalistes Reporters sans frontières (RSF) à Paris, Zhanna Agalakova, qui a démissionné de son poste, a elle aussi déploré que ses concitoyens soient zombifiés .

Le climat qui règne en Russie semble de plus en plus hostile à toute voix qui s'élève contre l'offensive militaire, et la délation de citoyens envers les opposants à la guerre s’ajoute à la censure des autorités.

Ce week-end, le New York Times faisait état de cas de délation, notamment à l'encontre d'enseignantes, vraisemblablement dénoncées par leurs élèves adolescents.