La pêche au crabe des neiges commencera mercredi matin dans la zone 12

L’ouverture de la saison dans les zones 12 et 12E – le sud du golfe du Saint-Laurent et la baie des Chaleurs – aura lieu mercredi à 5 h, heure de l’Atlantique, et se poursuivra jusqu’au 30 juin à 23 h 59. Le débarquement des derniers casiers peut s’effectuer le 1er juillet.

Zones de pêche au crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Photo : Pêches et Océans Canada

Pêches et Océans Canada autorise l’ouverture de la saison de pêche au crabe des neiges, car la zone n'est plus prise dans la glace. Les pêcheurs du Québec étaient impatients de sortir en mer, mais ils ont dû attendre, car les quais de la Péninsule acadienne étaient encore pris dans la glace.

Le comité des glaces c'est réuni ce matin et il a été convenu qu'il fallait sortir le plus tôt possible. Mais pour des raisons de sécurité, le ministère a jugé qu'il serait plus sage d'attendre une autre journée et de sortir mercredi matin , indique le consultant en pêches et président de l'Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick, Gilles Thériault.

Une excellente saison à l'horizon

Les premiers débarquements sont attendus vendredi, selon Gilles Thériault.

Tout le monde est fébrile, tout le monde a hâte de sortir , dit-il.

Les crabiers s'attendent à une saison remarquable, malgré l'augmentation du prix du carburant.

Le quota dans le sud du golfe du Saint-Laurent a connu une hausse de plus de 8000 tonnes cette année pour atteindre 32 519 tonnes.

Plus de détails à venir…

Avec des informations de Nicolas Steinbach