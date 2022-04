L’augmentation du nombre de cas de COVID-19 cause une augmentation de l’absentéisme

Portée par une augmentation marquée du nombre d'infections , la pandémie est toujours là. Et cette augmentation se traduit notamment par une augmentation des taux d'absentéisme au travail.

Selon Rakesh Naidu, PDG de la chambre de commerce de Windsor, l’absentéisme pour raison de maladie est un véritable défi pour les entreprises de la région.

Elles sont nombreuses à avoir rapporté une augmentation d'employés qui se déclarent malades. Certaines entreprises ont du mal à trouver des employés pour remplacer ceux qui ne peuvent pas travailler , explique-t-il.

« Si elles n’ont pas suffisamment d’employés pour fonctionner, elles pourraient être amenées à réduire leurs opérations, elles pourraient être amenées à refuser des commandes et dans certains cas même à fermer. » — Une citation de Rakesh Naidu, PDG de la chambre de commerce de Windsor

M. Naidu se dit inquiet parce que les entreprises sont confrontées à une énième difficulté alors qu’elles en ont déjà connu de nombreuses depuis le début de la pandémie.

[Les entreprises] se rendent compte que leur habileté à travailler est également affectée par les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Les prix sont de plus en plus élevés et elles ne sont pas en mesure d’obtenir tout le matériel dont elles ont besoin pour fonctionner , indique-t-il.

Rakesh Naidu craint les effets de la sixième vague sur les entreprises. Photo : Derek Spalding/CBC

Des situations disparates

D'autres entreprises ne sont pas aussi affectées par la sixième vague. Parmi celles qui peinnent moins que d'autres, il y a Kara's Rose Garden, un commerce de fleurs de Tilbury, près de Chatham-Kent.

Chantale Sedlacek y est fleuriste en chef. Elle affirme que l’entreprise, qui emploie trois personnes, n’a pour le moment enregistré aucune absence.

Malgré cela, des mesures ont été prises pour éviter d’emmagasiner trop de fleurs, question d’éviter que des situations imprévues n’obligent à se débarrasser de l’inventaire non encore écoulé.

Elle estime l’entreprise pour laquelle elle travaille relativement chanceuse puisqu’elle connaît une fleuriste qui a dû fermer durant une semaine faute de personnel.

Elle craint cependant les prochains jours. Une de mes dames [collègues] va en vacances la semaine prochaine, donc on espère que les deux autres, on ne tombe pas malade , indique-t-elle.

« Si ça arrive, il faudra que celle qui reste fasse de son mieux pour essayer de le faire toute seule. » — Une citation de Chantale Sedlacek, fleuriste

Mme Sedlacek pense que la situation qui prévaut dans son entreprise n’est probablement pas répandue. Elle considère que dans de plus grandes entreprises on n’a pas la flexibilité qu’offre le fait de travailler en petit nombre.

C’est difficile de nous comparer avec les grands fleuristes comme à Windsor où ils sont plus nombreux, sont cinq ou six qui travaillent. Nous sommes pas mal flexibles avec deux ou trois personnes qui travaillent , explique-t-elle.

« Nous pouvons nous fier les unes aux autres et adapter les horaires tandis que dans une grande ville tu n’as pas autant de flexibilité. » — Une citation de Chantale Sedlacek, fleuriste

Elle affirme que dans les petites communautés, les choses sont plus simples puisque les clients sont plus compréhensifs. Il s’agit souvent, explique-t-elle, des mêmes clients.

Un taux de chômage sans effet?

Ces nouvelles difficultés générées par la pandémie arrivent alors que, dans une région comme Windsor, le taux de chômage de 8,3 % pour le mois de mars est beaucoup plus élevé que la moyenne provinciale de 5,3 %, selon les données de Statistique Canada.

Selon M. Naidu, ce taux de chômage n'indique pas nécessairement une disponibilité de main-d'œuvre accrue.

On pourrait penser qu’avec un taux de chômage élevé on a plus de gens prêts à se faire employer, mais il n’y a pas de corrélation directe. Certaines entreprises ont besoin de compétences spécifiques , explique-t-il.

« Nous nous rendons compte qu’il y a des gens qui aimeraient pouvoir travailler, mais qui ont des inquiétudes en lien avec leur propre santé ou qui prennent soin de membres de leur famille qui ont des problèmes de santé. » — Une citation de Rakesh Naidu, PDG de la chambre de commerce de Windsor

Et même dans le cas de personnes qui seraient disposées à travailler, M. Naidu fait remarquer qu’elles font elles aussi face à la pandémie et à ses contraintes.

Le spectre de nouvelles restrictions

En ce qui le concerne, Wade Griffith s'inquiète peu de l'absentéisme du personnel. Il est le copropriétaire de Endeavor Hospitality Group qui possède six restaurants et bars dans le centre-ville de Windsor.

Ce qui l’empêche de dormir, c’est l'idée que de nouvelles mesures sanitaires pourraient être remises en place par la santé publique alors que les commerces se remettent à peine des précédentes.

Ce serait catastrophique en ce moment. Il faudrait ajouter à cela la grande augmentation du salaire minimum ainsi que l’inflation qui frappe les prix de la nourriture. Cela mettrait à genoux l’industrie de l'hôtellerie , explique-t-il.

« Depuis que les restrictions ont été levées, nos ventes ont recommencé à monter. Elles sont encore loin de ce qu’elles étaient avant la pandémie, mais si elles doivent baisser pour la sixième fois, il nous faudra savoir ce que prévoit le gouvernement [en termes de soutien] avant même d'envisager de nouvelles restrictions. » — Une citation de Wade Griffith, copropriétaire de Endeavor Hospitality Group

Il affirme que l’ensemble de l’économie présente dans le centre-ville de Windsor est fragile en ce moment et ajoute que peu d’entreprises investissent ou songent à des expansions de capitaux parce qu’elles ont appris que l’unité de santé publique locale souhaiterait le retour de certaines restrictions sanitaires, ce qui aurait pour conséquence, selon lui, de faire fuir les clients américains.

C’est tout juste le week-end dernier qu’ils ont recommencé à venir ici, ce qui est positif. Mais s’ils recommencent à mettre en place des restrictions, à savoir mettre le masque, montrer des preuves de vaccination, [...] nous pensons que ça va pousser les Américains à rester de l’autre côté de la frontière, ce qui tuerait notre base touristique pour tout l’été , explique-t-il.

« Nous avons respecté toutes les règles. Nous avons fait ce qu’on a exigé de nous. Malgré cela, nous sommes toujours pénalisés. Et donc, l’idée que le gouvernement nous dise qu’il pourrait remettre en place des restrictions, aucun de nous n’acceptera cela. » — Une citation de Wade Griffith, copropriétaire de Endeavor Hospitality Group

M. Griffith souhaite que les entreprises puissent avoir le choix de continuer ou non à porter des équipements de protection individuelle.

Wade Griffith craint, au-delà de l'absentéisme, les effets du retour des restrictions sanitaires. Photo : Jason Viau/CBC

Il déplore le fait que les entreprises n'aient pas suffisamment accès à de tests de dépistage, ce qui leur permettrait, selon lui, de mieux se protéger et de mieux protéger la clientèle.