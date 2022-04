Quand l’Ukraine doit cacher son art

Dans cet immense édifice néo-baroque, les grandes salles d'exposition sont vides. Sur les murs, il ne reste plus que des cordes qui servaient à accrocher les tableaux. Le temps semble s’être arrêté.

Il n’y a plus que le bruit des pas du directeur de l’établissement qui résonne et l’écho lointain de la guerre. Ce que nous avons fait il y a un mois a été douloureux , explique Ihor Kozhan.

Des centaines de tableaux, de gravures et de sculptures ont été retirés, soigneusement emballés et cachés aux quatre coins de la ville, parfois dans des abris souterrains.

Cette salle d’exposition du Musée national de Lviv a été vidée de son contenu. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Cette opération monumentale a pris dix jours. Le travail n’est pas terminé. L’équipe du musée doit constamment veiller à ce que les conditions de conservation demeurent optimales.

Ihor Kozhan se fait un devoir de protéger le patrimoine de son pays. Dans ce musée, nous avons des pièces uniques qui n’ont pas de prix , explique-t-il.

L’institution est reconnue pour son imposante collection patrimoniale, notamment des icônes, des gravures folkloriques et des manuscrits anciens.

« Si une pièce devait disparaître, aussi petite soit-elle, ce serait une perte non seulement pour l’Ukraine mais aussi pour la culture du monde entier. » — Une citation de Le directeur du Musée national de Lviv

Ihor Kozhan se demande quand il pourra de nouveau accrocher ses tableaux. Avec un voisin comme le nôtre, c’est difficile à prévoir , dit-il en allusion à la Russie. Il a hâte non seulement de revoir ses œuvres mais aussi d’accueillir le public à nouveau.

Des boîtes de transport spécialisées ont été utilisées pour déplacer les œuvres d’art. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Maintenir l’art en vie

Si des musées semblent avoir perdu leur âme en raison de la guerre, des institutions se battent pour garder l’art bien vivant.

L’Académie nationale des arts de Lviv a accueilli des étudiants en provenance des zones de conflit pour leur permettre de continuer leur formation.

L’adaptation n’est pas toujours facile. Aujourd’hui, une fille m’a dit : "Pardon, je ne suis pas préparée pour le cours parce que ça fait une semaine que je n’arrive pas à joindre mon père" , explique l’artiste et professeure Yaryna Choumska. Ces gens sont très courageux , ajoute-t-elle.

L’artiste et professeure Yaryna Choumska discute avec son étudiant, Mykhaïlo Zoubchaninov. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Mykhaïlo Zoubchaninov, un étudiant passionné de photographie, a fui Kharkiv et les bombardements. Ses souvenirs sont vifs et dramatiques. Je préparais de la nourriture et j’ai entendu le sifflement d’un missile. J’ai couru pour m’éloigner de la fenêtre et je me suis jeté au sol , raconte-t-il.

Aux moments les plus sombres, son seul réconfort lui a été offert lorsqu'il a tenu la main d’une jeune femme qui était avec lui. C’est devenu le pont entre la vie et la mort , explique-t-il.

Ce moment lui a inspiré un projet d’exposition de photographies représentant des mains.

Une photo prise par Mykhaïlo Zoubchaninov, un étudiant de l’Académie nationale des arts de Lviv Photo : Mykhailo Zubchaninov

Mykhaïlo est déterminé à mener le combat contre l’envahisseur russe à sa manière : avec son art.

La Russie a envahi notre pays et tente de détruire notre culture, mais nous n’allons pas nous laisser faire , lâche-t-il.

L’art est au cœur de notre culture , dit Katya, une étudiante en arts visuels, assise devant une grande toile.

Katya, une étudiante de l’Académie nationale des arts de Lviv, sent le besoin de s’exprimer par son art. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Les couleurs de son œuvre sont aussi vives que ses émotions. Une silhouette orangée incarne la douleur. Une autre symbolisera le combat. La guerre, aussi déchirante soit-elle, est devenue une source d’inspiration. Je suis triste, mais mon désir de créer est plus fort que jamais , dit-elle.

L’art est une preuve que nous existons , explique une autre étudiante, Geyla. Nous ne nous sommes jamais sentis aussi ukrainiens que depuis le début de la guerre , souligne-t-elle.