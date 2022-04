Le prix de vente des maisons continue d’augmenter à Sherbrooke

On fait aussi de l’information en format collation.

C'est ce qui ressort des plus récentes données publiées lundi par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

L'activité dans le marché immobilier est au ralenti à Sherbrooke, mais il demeure plus élevé qu'avant la pandémie. Les acheteurs ont encore été très actifs sur le marché au premier trimestre de 2022, anticipant la hausse des taux d'intérêt et magasinant tous azimuts, avec une préapprobation bancaire et un taux hypothécaire réservé en poche , remarque Charles Brant, directeur du Service de l'analyse du marché à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec APCIQ .

Ce regain de demandes a contribué à faire chuter davantage les inscriptions en vigueur, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec APCIQ . Il en résulte une baisse généralisée et tendancielle du niveau de transactions et un regain de pression élevée sur les prix. Précisons que de nombreux acheteurs n'ont pas pu conclure de transaction malgré leurs efforts, faute d'un nombre suffisant de propriétés sur le marché à des prix encore accessibles , ajoute-t-il.

À l'instar du reste de la province, Sherbrooke se heurte aux limites de son inventaire dans la majorité des catégories résidentielles. Ainsi, les ventes de maisons unifamiliales se sont repliées de 17 % au cours de la dernière année. Au total, on compte 1506 maisons qui ont changé de propriétaires au cours des douze derniers mois.

Le délai de vente moyen d'une résidence unifamiliale à Sherbrooke est de 36 jours.