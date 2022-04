Comment les fournisseurs d’électricité se préparent à l’afflux de véhicules électriques

Fin de journée, vous revenez du travail et branchez votre véhicule électrique pour le recharger. La scène se répète chez le voisin et celui d’à côté et dans tout le quartier, tout cela au moment de la journée où la consommation atteint déjà un pic. Comment le système va-t-il supporter cette demande? Les fournisseurs d'électricité de l’Alberta se préparent.