Le parvovirus se répand au Nouveau-Brunswick

On fait aussi de l’information en format collation.

Le parvovirus peut s'avérer mortel chez les chiens en l’absence de vaccination ou de traitement.

La clinique vétérinaire Coverdale Vet de Riverview recommande d’éviter de promener son chien dans les lieux publics si celui-ci développe des symptômes.

On parle ici de nausées, vomissements, de sang dans les selles, d’anémie, de perte d’appétit et bien plus. Les symptômes apparaissent en majorité cinq jours après l'exposition au virus.

Selon la Dre Nicole Lépine, la vaccination est le meilleur moyen de réduire les chances qu'un chien attrape le parvovirus, étant donné que le virus attaque fortement le système immunitaire. Photo : Radio-Canada / Nicola MacLeod

Un chien contaminé propage le parvovirus par ses selles, et ce, durant deux semaines. Toutefois, le virus peut demeurer dans l’environnement pendant six mois. Un chien peut être porteur du virus sans développer de symptôme.

La parvovirose canine est une maladie infectieuse qui s’attaque principalement aux intestins, mais le cœur peut faire partie des organes à risque. C’est par le contact ou par des selles infectées que le parvovirus se propage.

Selon la Dre Nicole Lépine, vétérinaire et propriétaire de la clinique vétérinaire Lépine à Atholville, toutes les races de chiens sont à risque. Cependant, ceux qui ne sont pas vaccinés et les chiens errants sont plus susceptibles d’attraper le parvovirus.

L’infection virale va surtout atteindre le petit intestin. La maladie va aussi développer des problèmes au niveau sanguin. On va avoir une grande baisse des globules blancs. Il peut y avoir, dans certains cas, une importante perte de sang ce qui entraîne une transfusion sanguine , indique la Dre Nicole Lépine.

On peut cependant réduire les chances qu’un chien attrape le parvovirus. Le vaccin est la meilleure solution, d’après la vétérinaire, étant donné que le virus attaque fortement le système immunitaire.

Une maladie mortelle

Le taux de mortalité peut être jusqu’à 50 % , explique la vétérinaire.

Tout dépend de l'âge du chien, de la gravité du cas et de l’efficacité du traitement. La réhydratation par intraveineuse ainsi que la prise d’antibiotiques sont des bonnes façons de se débarrasser de la parvovirose canine.

Un chien qui récupère de cette infection virale doit s’isoler de tous les autres chiens pendant trois à quatre semaines suivant son diagnostic. Il faut donc éviter les parcs à chiens ou d’autres lieux où l’animal pourrait entrer en contact avec un autre chien.

Propriétaires mis en garde

Les propriétaires doivent rester vigilants et faire vacciner leur chien si ce n’est pas déjà fait.

Le parvovirus n’est pas transmissible aux humains. Les professionnels de la santé animale continuent de surveiller la propagation du virus au Nouveau-Brunswick.

Un texte de Mathilde Pineault