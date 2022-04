Hausse de plus de 13 % des départs dans la fonction publique fédérale en 2021

Le nombre de fonctionnaires fédéraux ayant quitté leur emploi a bondi de plus de 13 % en 2021, une augmentation d’environ 1500 départs par rapport aux deux années précédentes, a appris Radio-Canada. Les départs se sont précipités alors que la vaccination obligatoire commençait à être évoquée par le gouvernement Trudeau.

On fait aussi de l’information en format collation.

En 2019 et 2020, c’est environ 11 200 fonctionnaires chaque année qui ont quitté leur emploi. Ce nombre a grimpé à près de 12 700 en 2021, selon des données du Conseil du Trésor obtenues en date du 16 mars, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?



Le nombre de fonctionnaires ayant pris leur retraite a connu une augmentation marquée l’an dernier. Ils étaient environ 8000 en 2019 et 2020 à prendre leur retraite, contre un peu plus de 9000 en 2021, soit une augmentation d’environ 13 %.

De plus, un peu moins de 2000 personnes ont démissionné de leur emploi au fédéral en 2021, contre près de 1800 en 2019 et en 2020.

Raisons des départs des fonctionnaires fédéraux Les chiffres fournis par le Conseil du Trésor sont classés en quatre catégories : Les retraites; Les démissions; Les départs autres , qui comprennent notamment le décès, la mise à pied et le licenciement pour cause ; Les départs non spécifiés , pour lesquels aucune raison n’est donnée .

Source : Conseil du Trésor du Canada

Si le nombre de départs pour des raisons dites autres est demeuré relativement stable en 2021, ceux dont la raison est non spécifiée a bondi de plus de 36 % par rapport à 2019 et à 2020.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les données fournies par le gouvernement fédéral ne précisent pas les motivations derrière les retraites, les démissions et les autres départs. Cependant, ces données nous permettent d’observer que le nombre de départs s'est intensifié à l’été 2021.

L’obligation d’être vacciné, une motivation à quitter son emploi?

Contrairement aux deux années précédentes, où c’est en janvier que le plus grand nombre de travailleurs quittaient la fonction publique, c’est durant les mois de juillet, août et septembre qu’on a enregistré le plus grand nombre de départs l’an dernier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?



Cette période de trois mois coïncide avec le moment où la politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 dans la fonction publique fédérale commençait à frayer son chemin dans l’espace public.

Dès la mi-juillet, le gouvernement a commencé à discuter de la possibilité d’une telle mesure. Le premier ministre Justin Trudeau l’a évoquée publiquement au début du mois d’août.

Le Parti libéral du Canada en a d’ailleurs fait un enjeu électoral important en vue du scrutin de septembre. Quelques semaines après son élection, le gouvernement Trudeau a annoncé que la politique de vaccination obligatoire des fonctionnaires entrerait en vigueur dès la fin octobre.

En août 2021, Justin Trudeau s'est mis à évoquer publiquement la possibilité d'une politique de vaccination obligatoire pour les employés sous réglementation fédérale (archives). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a décliné notre demande d’entrevue dans le cadre de ce reportage.

Dans une déclaration écrite, son cabinet reconnaît qu’il y a eu une augmentation des départs à la retraite entre juillet et septembre 2021 dans certains des plus grands ministères. Ces départs à la retraite constituent la majeure partie de l’augmentation d’environ 1500 départs .

La présidente du Conseil du Trésor du Canada, Mona Fortier (archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Au cabinet de la ministre Fortier, on refuse de faire un lien entre la politique de vaccination obligatoire et la hausse du nombre de travailleurs ayant quitté la fonction publique.

« De nombreux facteurs peuvent motiver les employés à quitter la fonction publique, notamment la retraite, d’autres possibilités d’emploi et les situations personnelles. Nous ne pouvons pas tirer de conclusions sur les causes de la fluctuation à court terme des départs. » — Une citation de Cabinet de la Présidente du Conseil du Trésor

Dans un courriel, le Secrétariat du Conseil du Trésor note que les congés sans solde, dont ceux imposés aux employés n’ayant pas d’exemption vaccinale ou qui refusent d’être vaccinés, ne font pas partie des données colligées car ils ne sont pas considérés comme des départs .

Les trois principaux syndicats de fonctionnaires fédéraux – l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) – ont tous décliné nos demandes d’entrevue.

Statut vaccinal des fonctionnaires fédéraux Nombre d’attestations soumises : 280 157

Entièrement vaccinés : 275 848 (98,5 %)

Partiellement vaccinés : 851 (0,3 %)

Non vaccinés : 765 (0,3 %)

Demandes de mesures d’adaptation : 2692 (1 %) Source : Gouvernement du Canada, en date du 28 mars 2022

Un élément déclencheur

Même si d’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte, le professeur en gestion du droit à l’Université d’Ottawa Gilles Levasseur croit qu’un lien peut être établi entre la politique de vaccination obligatoire et la hausse du nombre de départs en 2021.

Cela amène un épuisement, à réfléchir sur son avenir, à son positionnement et à toutes les obligations gouvernementales qui sont sujettes à des normes que les employés doivent suivre , explique-t-il.

« Ce n'est pas que la vaccination a été l'élément principal, mais ça a été l'élément qui a déclenché d'autres réactions. » — Une citation de Gilles Levasseur, professeur en gestion du droit à l'Université d'Ottawa

Selon le professeur, les employés auraient dû recevoir davantage d’appui de la part de l’administration publique. Il est d’avis qu’elle aurait dû prendre le temps de discuter avec ses employés, et ce, pas juste par l'entremise des superviseurs et des patrons .

La vaccination, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en lumière d'autres problèmes qui font juste accentuer les craintes, les incertitudes , poursuit-il.