La chanteuse québécoise Marjo sera au FRIMAT en juillet

Les quatre premiers artistes du FRIMAT a être dévoilés sont Marjo, Skiifall, Rowjay et Alex Burger.

Rowjay est entre autres connu pour résonner beaucoup aux oreilles des amateurs de rap du côté de la France. Il est d’ailleurs en France en train de faire des spectacles sold out donc ça peut en dire long. Skiifall est un artiste montréalais aux origines des Caraïbes qui est en vogue récemment. Nous, d’avoir mis la main sur un gros nom comme celui-là, ça nous fait extrêmement plaisir , se réjouit le programmateur Yan Bienvenue.

Le lieu historique qui accueille le Festival d’Humour de l'Abitibi-Témiscamingue sur sa scène extérieure, recevra les festivaliers du FRIMAT à l’intérieur des bâtiments.

La Cité de l'Or de Val-d'Or Photo : Marie-Claude Robert

Nous on veut aller dans le chevalement de la Cité de l’Or pour les spectacles de fin de soirée et on veut aller dans la réserve à minerai pour les plus gros spectacles avec une plus grande capacité.[...] On le sent d’année en année, il y a des gens de l’extérieur qui descendent et viennent au festival. C’est une belle manière je trouve d’introduire les gens à Val-d’Or en les faisant passer entre autres par le village minier , décrit Yan Bienvenue.

Les passeports pour les spectacles des 22 et 23 juillet sont en vente. Un spectacle gratuit sera aussi organisé le vendredi 21 juillet à la Place Albert-Dumais au centre-ville de Val-d’Or.

Dévoilement des programmations

L’équipe du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue (FGMAT) dévoilera sa programmation ce mercredi 13 avril à 17 heures. Le festival se au lieu du 28 mai au 4 juin.

À Sainte-Germaine-Boulé, le Festival du boeuf est prévu le 18 juin. Les Cowboys Fringants et Chris Chelios Band, groupe hommage au chanteur Bob Bissonnette, seront en prestation. Les deux groupes étaient de la programmation du festival en 2020, mais l’organisation a repoussé l’événement en raison de la pandémie.

Le Festival d’Humour de l’Abitibi-Témiscamingue se tiendra du 5 au 10 juillet. L’organisation a récemment annoncé le retour du Concours de la relève de l'humour avec Guillaume Pinault à titre de porte-parole.

Des spectacles seront présentés du 14 au 17 juillet à H2O Le festival à Amos. Paul Daraîche, Irvin Blais, Simple Plan, Laurence Jalbert, Rouge Pompier, Yelo Molo et Valaire ont notamment été annoncés.