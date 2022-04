Nez à nez avec un ours polaire, la surprise d’une résidente de T.-N.-L.

Une résidente de St Anthony dans la Grande péninsule du Nord à Terre-Neuve-et-Labrador a eu toute une surprise dimanche lorsqu'elle a ouvert sa porte d'entrée et a croisé le regard d'un ours polaire.

On fait aussi de l’information en format collation.

Je pensais qu’il y avait quelqu’un qui cognait , raconte Bobbi Stevens. J’ai ouvert la porte, j'ai regardé le banc de neige à côté de la maison et l’ours polaire me fixait.

À son insu, l’ours venait de descendre de son toit.

« Je n'avais aucune idée qu’il était là. Un ours polaire, c’est un grand animal. Et mon toit n’est pas si fort. [...] J’ai dit à ma petite fille, s’il y avait un clou de moins, l’ours serait tombé dans la maison. » — Une citation de Bobbi Stevens

Alors que Bobbi Stevens se cachait dans sa maison, son voisin filmait son visiteur inattendu.

Sans cette vidéo, je n’aurais jamais su qu’il y avait un ours sur mon toit , explique-t-elle. En plus, ma maison n'a qu’une entrée. Si je l’avais su, j'aurais eu tellement peur.

Jeffrey Keefe, surveillant d’ours à Black Tickle au Labrador, explique qu’en hiver, les ours polaires embarquent sur la glace de mer et flottent vers le sud pour chasser le phoque. D’habitude, les animaux ne cherchent pas de nourriture lorsqu’ils arrivent dans les villages côtiers, indique-t-il.

Pour la plupart, ils auront déjà mangé , affirme-t-il, en ajoutant que les ours vont parfois revenir sur la terre ferme si les conditions en mer deviennent houleuses. Ça fait partie de leur migration vers le nord, c’est tout.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Comme surveillant d’ours depuis 20 ans, M. Keefe s’assure que les ours ne causent pas de problèmes pour les résidents de son village. Cette année fut occupée, explique-t-il. Près de 20 ours polaires sont déjà passés près de Black Tickle en 2022.

En temps normal, les ours restent sur la glace, mais on les voit à différents endroits ces jours-ci , explique-t-il. Ce sont les impacts du changement climatique et des conditions météorologiques en mer.

D'autres ours aperçus à Goose Cove

Bobbi Stevens n’était pas la seule personne à rencontrer un ours polaire, cette semaine, dans la région de St Anthony. Agnes McCarthy, à Goose Cove, a découvert deux des animaux dans sa cour lundi matin.

« Je suis sorti sur mon perron avec des casseroles pour faire du bruit. Je ne sais pas ce que mes voisins pensaient de moi! » — Une citation de Agnes McCarthy

C’est effrayant de les voir de près. On les voit à la télé, mais c’est un animal sauvage et on ne sait pas ce qu’il va faire , ajoute-t-elle.

Les résidents de la côte du Labrador et du nord de Terre-Neuve voient souvent des ours polaires pendant l’hiver. Depuis la fin mars, la GRC a émis trois avertissements concernant la présence d’ours à Fogo et dans la région de St Anthony.

Bobbi Stevens a vu son premier ours à Roddickton, il y a 60 ans, lorsqu’elle enseignait dans ce village de la Grand péninsule du Nord. Mais elle ne s'attendait jamais à la visite qu'elle a eue dimanche soir.