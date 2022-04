Insuffler le goût de la lecture aux tout-petits

Il n’est jamais trop tôt pour découvrir l’univers des livres, des histoires et de la lecture. C’est pourquoi la Bibliothèque de Québec propose depuis plusieurs années des activités d’éveil à la lecture destinées à différents groupes d’âge, entre 0 et 5 ans. Ces activités ont repris de plus belle, dans les 26 bibliothèques de son réseau depuis l’allègement des mesures sanitaires.

Il y a plus de 15 ans que Nathalie Arteau livre des contes aux tout-petits dans divers établissements de la Bibliothèque de Québec. Elle est Mademoiselle Plume pour plus d’une génération d’enfants.

Ses plus jeunes spectateurs ont moins d’un an.

Pour les éveils, on fait du poupon 0-1 an, on fait du 1-3 an(s) et du 3-5 ans; des contes en famille, des contes en pyjamas. Le poupon, c'est un public très ouvert. C’est plus calme, plus posé. En fait, on leur lit tout ce qu'on aime. On peut leur lire de la poésie. On peut leur lire de petits albums, des contes de randonnées plutôt chantés. Pour les 0-1 an, ce n’est pas le sens de l'histoire qui est très très important encore. C'est toute la musicalité qui vient avec les mots et tout ça , décrit Nathalie Arteau.

Le but premier des activités d’éveil à la lecture est de créer un moment de plaisir autour du livre et de la lecture.

Le développement du plaisir de la lecture, dans notre langage de bibliothécaire, on dit que ça jette les assises des compétences de "littératie" qui sont vraiment la base de leurs compétences de vie , explique Marie-Ève St-Hilaire Richard, bibliothécaire responsable de la programmation culturelle et de la littératie, à la Bibliothèque de Québec.

« Parce que lorsqu'on développe la langue, le langage, le plaisir de la lecture, c'est plus facile pour nous d'apprendre, d'entrer en contact avec les autres. » — Une citation de Marie-Ève St-Hilaire Richard, bibliothécaire responsable de la programmation culturelle et de la littératie, Bibliothèque de Québec

Offre en ligne

Durant la pandémie, les activités d’éveil à la lecture se sont déployées, en ligne. Les rendez-vous virtuels font désormais partie de l’offre aux tout-petits, sur le site de la Bibliothèque de Québec. Le maire de Québec, Bruno Marchand, fait lui-même partie des personnalités connues qui ont enregistré un conte destiné aux très jeunes publics.

Marie-Pierre Gagné, maman de la petite Charlotte, 2 ans, a bien apprécié l’occasion qu’elle a eue de prendre part avec sa fille, à une activité de lecture du conte, à la bibliothèque Étienne-Parent.

« C'était la première fois qu'on avait la chance d'avoir une place à l'heure du conte, et ç’a été super interactif avec des chansons, des danses… C'était vraiment plaisant. » — Une citation de Marie-Pierre Gagné, maman de la petite Charlotte, 2ans

Léon-Pierre Dufour, le père du petit Émile, 3 ans, abonde dans le même sens.

J’ai bien aimé ça. Je vais essayer de revenir plus souvent quand ça adonne avec l'horaire et tout ça , a-t-il souligné, à la sortie.

Et puis, ces activités d'éveil à la lecture, régulières et toujours gratuites, sont parfois offertes dans un format bilingue, soit en français et en espagnol, ou encore, en français et en arabe. De quoi rejoindre un grand nombre d’enfants et de parents accompagnateurs.

Pour plus d’informations : www.bibliothequedequebec.qc.ca/activites/