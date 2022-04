Pour certains, recevoir une hostie constitue un geste sacré. Pour d'autres, ces hosties et leurs retailles peuvent représenter une opportunité d'affaires. Des reportages de nos archives nous renseignent sur leur fabrication et leur consommation.

Comme gagne-pain, en plus des travaux ordinaires pour la marche d'une maison comme la nôtre, nous assurons la confection du pain d'autel et d'articles d'artisanat , explique sœur Marie de l'Immaculée en 1977.

Second regard, 6 mars 1977

Ce reportage à l’émission Second regard du 6 mars 1977 nous montre comment ces sœurs cloîtrées confectionnent les rondelles de pain d'autel qui deviendront des hosties au moment de la célébration religieuse.

Au cloître des Servantes de Jésus-Marie de Hull, une large pièce est consacrée à cet ouvrage.

Une couche de pâte composée de farine et d’eau est d’abord chauffée entre deux plaques brûlantes, puis la mince feuille qui en résulte est égalisée à l’aide de longs ciseaux. D’autres sœurs cloîtrées s’affairent à perforer les feuilles de pain d’autel pour en créer des rondelles qu’elles comptent à la main avant de les empaqueter.

On remarque deux tailles d’hosties, celles pour le célébrant — plus larges et marquées d’un sceau — puis des plus petites — une dizaine par feuille — pour les fidèles lors de la communion.

Téléjournal, 14 décembre 2021

En 2021, elles ne sont plus qu’une dizaine de religieuses dans la province à produire des hosties pour les églises de villes au Québec et en Ontario.

C’est ce que nous montre ce reportage de Mélissa Paradis au Téléjournal du 24 décembre 2021.

Pour les sœurs carmélites de Dolbeau-Mistassini, la confection des hosties est également une façon de participer à l’eucharistie. On le fait en priant , souligne la sœur supérieure Denise-Thérèse Moussette.

Les religieuses sont assistées d’une machinerie plus productive et beaucoup moins rudimentaire que celle qu’on pouvait observer en 1977.

Dans cette communauté religieuse, on empaquette d’ailleurs des hosties, ou plutôt des retailles d’hosties, destinés à la vente dans les dépanneurs et épiceries de la région du Lac-Saint-Jean.

L'Épicerie, 9 novembre 2005

Avez-vous déjà acheté des retailles d’hosties? À l’émission L’Épicerie du 9 novembre 2005, l’animatrice Marie-Josée Taillefer se penche sur cette tendance apparue au Québec à la fin des années 80.

Il est possible de se procurer des retailles directement à l'accueil des monastères qui les fabriquent, explique l’animatrice, mais on en trouve aussi fréquemment dans les commerces d’alimentation.

Or, ces retailles d’hosties ne sont que des répliques, nous dévoile l’animatrice. Les sacs d'hosties commerciales comptent souvent des feuilles complètes de pain d’autel ou encore des feuilles à peine perforées pour jouer l’illusion. C’est qu’il est beaucoup plus pratique pour le fabricant de remplir ainsi son sac dont le prix est fixé au poids.

Cette récupération du patrimoine religieux, un phénomène presque exclusivement québécois, peut d’ailleurs être choquante pour certaines congrégations, mais l’intérêt du consommateur est manifeste.

En 2005, on produit environ 2 millions de sacs de retailles d’hosties au Québec et 400 000 sacs de pastilles de pain d’autel. Pour ceux qui souhaiteraient s’en procurer, l’animatrice Marie-Josée Taillefer souligne que les hosties sont faibles en gras et sans sel. Elles peuvent ainsi constituer une grignotine tout à fait comparable au point de vue nutritionnel au maïs nature et aux galettes de riz.