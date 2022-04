Helico Secours souhaite voler depuis l’aéroport de Sept-Îles

On fait aussi de l’information en format collation.

L’entreprise offre déjà ses services sur la Côte-Nord avec un hélicoptère basé à Saint-Honoré, au Saguenay.

En implantant son service à Sept-Îles, Helico Secours pourrait agir rapidement , explique le directeur général de la coopérative, Alain Vallières.

Alain Vallières, directeur général de la Coopérative de solidarité Helico Secours (archives). Photo : Radio-Canada

Nous avons un projet d’installer une base à Sept-Îles, ce qui nous permettrait d’intervenir beaucoup plus rapidement dans les missions pour rediriger le patient vers les hôpitaux de Chicoutimi ou de Québec lorsque le besoin l’exige, mais aussi vers des hôpitaux de Sept-Îles lorsque les soins requis peuvent y être donnés dit-il.

« La Côte-Nord est une région éloignée des grands centres de traumatologie. La rapidité d’intervention est extrêmement importante [pour les patients]. » — Une citation de Alain Vallières, directeur général de la Coopérative de solidarité Helico Secours

Selon un communiqué de presse, la mission de la Coopérative de solidarité Helico Secours est d'offrir une accessibilité équitable au transport médical aérien et héliporté d'urgence aux Québécois, afin qu'ils puissent recevoir des soins de santé avancés et augmenter leurs chances de survie, peu importe qu'ils habitent en milieu urbain, rural ou en région éloignée .

On voudrait être plus proche de la Côte-Nord dès maintenant, mais il y a une progression qui doit se faire , note le directeur général.

Helico Secours pourrait installer l’un de ses appareils à l’aéroport de Sept-Îles dès 2023, selon Alain Vallières.

On a déjà des discussions avec la Municipalité régionale de comté MRC de Sept-Rivières et avec le maire de Sept-Îles pour voir ce qui peut être fait pour déployer le service plus rapidement , raconte-t-il.

Les particuliers ou les entreprise du Québec peuvent devenir membre de la coopérative. Plus nous avons de membres, plus nous sommes en mesure de faire l’acquisition d’un appareil supplémentaire pour s’installer à l’aéroport de Sept-Îles , déclare M. Vallières.