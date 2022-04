2 DJ font danser Chéticamp sous les lumières disco

Le téléphone de Stacey Creech a explosé toute la semaine. La DJ connue sous le nom de ViVi Diamond a fait sensation à Chéticamp à la fin du mois de mars lorsqu'elle et son partenaire ont lancé des soirées dansantes en direct au restaurant-bar L'Abri Café.

Maintenant, les gens veulent savoir quand ça va se reproduire.

Je ne veux pas me vanter, mais j'ai certainement entendu sur la piste de danse des gens qui disaient que c'était la chose la plus amusante qu’ils aient faite à Chéticamp , dit Geoffrey Gillstrom, qui se fait appeler DJ Etro.

L'événement hebdomadaire a attiré des habitants de Chéticamp et de Margaree. Certains fêtards sont même venus de Sydney et d’Halifax.

Le couple commence ses soirées avec de la musique dès 20 heures pendant que les invités soupent encore. À 21 h 30, les lumières se tamisent et le volume de la musique augmente. Puis Stacey Creech et Geoffrey Gillstrom se mettent à sauter ou danser pour inciter les gens à se joindre à eux.

Si vous jouez la bonne chanson, la piste de danse se remplit assez vite , confie Geoffrey Gillstrom.

Les deux jouent des titres qui plaisent au public, les 40 meilleurs succès des années 90 à aujourd'hui.

Après avoir grandi et travaillé comme DJ à Toronto, les deux ont déménagé à Chéticamp en 2017. Ils rêvaient de construire une maison et de changer leur mode de vie. Mais cinq ans plus tard, Geoffrey Gillstrom voulait recommencer à être DJ.

« On a pensé qu’il fallait tout abandonner pour vivre ici, et cette énergie me manquait vraiment » — Une citation de Geoffrey Gillstrom, DJ

Il a acheté du nouvel équipement de DJ l'automne dernier dans le but de jouer dans sa région. Sa conjointe, Stacey Creech, était sceptique au début.

Finalement après un voyage de quelques mois cet hiver à Beyrouth, connue pour sa scène festive, elle est revenue convaincue qu’ils devaient essayer.

Stacey Creech et Geoffrey Gillstrom ont déménagé à Chéticamp en 2017. Maintenant, les deux DJ organisent des soirées dansantes dans leurs régions. Photo : Gracieuseté : Stacey Creech

Le copropriétaire de L'Abri Café, Jaron Félix, raconte comment son établissement était effervescent avant la pandémie. Il dit qu'en 2019, lors de l'ouverture, les touristes venaient du monde entier pour voir les paysages de la région et ils venaient manger à son restaurant en passant.

Mais les restrictions liées à la COVID-19 ont ralenti les affaires pour les saisons 2020 et 2021et c'est ce qui a mené aux soirées dansantes.

Nous voulions vraiment ramener cette énergie, ramener l'atmosphère de gens qui se rassemblent et socialisent , explique Jaron Félix. Ça manquait vraiment aux gens. Ils ont hâte de recommencer à danser.

Amélie Jérôme était à une des récentes soirées et elle a beaucoup apprécié sa soirée. C'était incroyable, c'était vraiment rafraîchissant et je me suis sentie revivre.

L’artiste visuelle espère que des événements nocturnes comme ceux-ci vont aider à attirer les jeunes à vivre dans la région toute l'année.

Elle rapporte que de nombreux employeurs de la région ont du mal à trouver des travailleurs saisonniers dans la communauté, qui vit principalement du tourisme et de la pêche.

À son avis : C'est un très bon moyen de remettre cette communauté sur la carte.

