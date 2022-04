Résilience et entraide dans le Nord-Ouest alors qu’une autre tempête s’approche

Le canton de Gillies, à environ une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Thunder Bay, fera le point lundi soir sur la tempête du milieu de la semaine dernière qui a forcé la déclaration de l’état d’urgence, vendredi.

Des clients d’Hydro One dans les environs de Thunder Bay ont été privés de courant pendant plus d’une journée en raison des dégâts causés par la neige lourde et mouillée et le vent.

Environ 6000 clients d'Hydro One étaient privés de courant le jeudi 7 avril à midi dans les zones rurales autour de Thunder Bay près de 20 h après le début des coupures de courant causées par une tempête. Photo : Hydro One

La préfète du canton de Gillies, Wendy Wright, note que les pannes en zone rurale ne sont pas inhabituelles, mais ajoute que celle de la semaine dernière a été la plus longue depuis qu’elle dirige la communauté.

Le canton a fait appel à des bénévoles et aux pompiers volontaires pour faire du porte-à-porte et s’assurer que les résidents ne manquaient de rien.

Ils sont parvenus à visiter toutes les résidences, malgré les mauvaises conditions des routes.

La préfète s’est dite agréablement surprise par le niveau de préparation des citoyens.

Nous rappelons régulièrement aux gens d’avoir un kit d’urgence pour être autonomes pendant 72 heures , explique-t-elle.

« Nous avons été chanceux que les températures soient douces. S’il avait fait -30 degrés avant [les longues pannes de courant], ça aurait été une tout autre histoire. » — Une citation de Wendy Wright, préfète du canton de Gillies

Mme Wright soutient que des plans de contingence doivent être créés au cas où des pannes semblables surviennent lors d’une période de grand froid.

En plus de manquer d’électricité, plusieurs personnes se sont retrouvées sans service de téléphonie cellulaire, augmentant ainsi l’isolement.

Plusieurs personnes n’ont plus de ligne téléphonique fixe , souligne Mme Wright. J’en ai une, le chef des pompiers en a une… peut-être que davantage de personnes vont en installer une maintenant.

L’hiver n’est pas terminé

Environnement Canada a publié lundi matin des bulletins météorologiques spéciaux pour une grande partie du Nord-Ouest de l’Ontario.

Le canton de Gillies et les environs pourraient notamment recevoir de 5 à 10 cm aujourd’hui.

L’agence fédérale surveille un système important qui arrivera du Manitoba et qui pourrait apporter d'importantes précipitations plus tard cette semaine, explique le météorologiste d’Environnement Canada Ryan Rozinskis.

Certains secteurs, dont Sioux Lookout, Dryden et Red Lake, pourraient recevoir jusqu’à 40 cm de neige entre mercredi et vendredi. Photo : Environnement Canada

Les chutes de neige s'annoncent assez importantes et ne sont certainement pas rares à cette époque de l'année… mais c'est beaucoup de neige, même par rapport aux normes hivernales , souligne M. Rozinskis.

D'après les informations d'Olivia Levesque de CBC