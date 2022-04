Caribous : la Haute-Gaspésie ne veut pas être seule à payer la facture

Pour le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, la protection du caribou est un enjeu de société qui concerne tout le monde et pas seulement la Haute-Gaspésie.

Pour le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, il n’y a personne en Haute-Gaspésie qui souhaite la disparition d’une espèce emblématique comme le caribou. Au contraire, dit-il.

La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards entamera sa tournée de consultation mardi à Sainte-Anne-des-Monts. La Municipalité régionale de comté MRC de la Haute-Gaspésie rencontrera les commissaires, mardi après-midi, et déposera par la suite un mémoire.

Plusieurs travailleurs de la région vivent de l'exploitation forestière (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ancien technicien forestier, le préfet de la Haute-Gaspésie saisit bien l'ampleur de tous les enjeux économiques qui s’annoncent pour sa région.

« On ne passera pas à côté, il y aura des pleurs, des grincements de dents, mais on va devoir passer par là. » — Une citation de Guy Bernatchez, préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de la Haute-Gaspésie

Le préfet observe par contre que les conséquences ne seront pas les mêmes pour tous. 95 % des impacts vont être subis par les gens de la Haute-Gaspésie. En ville, les gens ignorent tout des dommages collatéraux pour les gens de la région.

Pour lui, si la protection du troupeau de la Gaspésie est devenus l'affaire de tous, il va falloir que tout le monde paie.

Les deux secteurs les plus touchées par les mesures de protection, le tourisme et la foresterie, sont en effet deux pôles majeurs de l’économie de la Haute-Gaspésie.

Guy Bernatchez explique que les entreprises forestières devront délaisser des parterres de coupe et se tourner vers un aménagement forestier plus intensif.

Le déplacement des activités forestières touchera autant la sylviculture, le transport que les scieries. Si, dit-il, on s’éloigne du parc, il va falloir se tourner plus vers l’est de la péninsule. Nos compagnies d’aménagement, ça va être aussi des coûts pour eux. L’industrie devra évaluer ses pertes, souligne le préfet.

Le Guide des bonnes pratiques en montagne Photo : Facebook: Ski Chic-Chocs.

En Gaspésie, la protection du caribou entre aussi en conflit avec des activités récréotouristiques dans le parc de la Gaspésie et dans les Chic-Chocs où se dont développées des activités comme le ski hors piste ou le vélo de montagne. Les gens devront se détourner du parc de la Gaspésie , relève M. Bernatchez

Il évalue que la Municipalité régionale de comté MRC , déjà dévitalisée, aura besoin de dizaines de millions de dollars pour que son économie ne soit pas trop touchée.

Randonnée en ski hors-piste dans les monts Chic-Chocs Photo : Benoit Bisson

Le préfet ajoute que la communication gouvernementale avec la population sera extrêmement importante pour qu’il y ait une acceptabilité sociale des mesures. Si, dit-il, le gouvernement est là pour aider la Gaspésie, si la population du Canada et du Québec est là aussi pour la population de la Haute-Gaspésie, le projet peut aller chercher une acceptabilité sociale.

« On a la responsabilité de trouver une formule gagnant-gagnant. » — Une citation de Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie

Selon lui, la population de la Haute-Gaspésie pourrait alors devenir un élément important pour la protection du caribou.

Tournée vers l'industrie forestière

« On continue à proposer des aménagements forestiers, des travaux sylvicoles, on comprend qu’il y a des gens dans votre région qui ne sont pas d’accord avec ça. » — Une citation de Nancy Gélinas, présidente de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards

La consultation provinciale qui débute mardi à Sainte-Anne-des-Monts vise surtout à entendre les gens sur deux scénarios de coupe forestière proposée par la ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Un premier scénario propose d’accroître la superficie en restauration de la zone d'habitat du caribou. Selon la commission, ce scénario pourrait menacer environ 800 emplois à l'échelle du Québec.

Le second scénario propose de restaurer une zone plus restreinte de l'habitat du caribou, ce qui ne menacerait pas d’emploi..

Ce scénario, sans impact économique, condamnerait trois des hardes de caribous du Québec, mais pas celle de la Gaspésie, selon la présidente de la Commission.

Dans les faits, Mme Gélinas explique qu'il n’y a aucun impact pour l’industrie forestière entre l’un ou l’autre des scénarios proposés pour les régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

À la limite, précise Nancy Gélinas, un des deux scénarios pourrait même avoir un effet positif sur la possibilité forestière, selon les calculs déjà définis par le Forestier en chef pour 2018-2023.

Il n’y a aucun impact pour l’industrie forestière entre l’un ou l’autre des scénarios proposés pour les régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent (archives). Photo : Avec l'autorisation de Marie-Claude Brassard

Le but est d’essayer de proposer les meilleures solutions pour protéger le caribou, mais, en même temps, de maintenir une structure industrielle forte pour nos régions, précise Nancy Gélinas, qui est aussi professeure-chercheuse en économie forestière et doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval.

En entrevue à l’émission Au coeur du monde, la présidente de la commission indique qu’elle souhaite que les discussions puissent s’étendre sur le développement durable de la forêt, au-delà des compromis entre la sphère économique et la sphère environnementale.

La première audience de la commission se déroulera, mardi, de 19 h à 22 h à l'église Sainte-Anne-des-Monts.

Par la suite, la commission poursuivra ses travaux de l'autre côté du fleuve sur la Côte-Nord, au Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’en Abitibi.