Le premier ministre du Québec, François Legault, avait déjà évoqué en février la possibilité de retirer des voies de circulation dans le tunnel.

Le ministre des Transports François Bonnardel. (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mise à jour

Cette fois, la Coalition avenir Québec CAQ présente l’annonce possible de jeudi comme une mise à jour du projet. Le ministre des Transports ne sera pas flanqué des maires de Québec et de Lévis, même s’ils ont été consultés au cours des derniers mois.

Selon des informations publiées samedi par le Journal de Québec, le 3e lien compterait maintenant une voie de moins. La gestion de la circulation se ferait de façon dynamique, c’est-à-dire qu’une voie changerait de direction, selon l’achalandage et les heures de pointe.

La nouvelle mouture du tunnel de 8,3 kilomètres de long n’aurait plus deux étages non plus.

La cheffe libérale Dominique Anglade pose une question à l'Assemblée nationale du Québec. (archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Projet pharaonique

La CAQ a essuyé plusieurs critiques quant aux coûts et à la taille du futur 3e lien. Le projet de base, un tunnel de six voies et deux étages, est évalué entre 7 et 10 milliards de dollars. Son diamètre important aurait aussi forcé la création et l’utilisation du plus gros tunnelier au monde.

Toutes ces caractéristiques ont fait en sorte que le projet a été qualifié à plusieurs reprises de pharaonique , notamment par la cheffe libérale Dominique Anglade.

La nouvelle version réduite permettrait d’utiliser de la machinerie plus petite pour creuser le tunnel. Les coûts de construction seraient réduits, tout comme les surprises potentielles liées à l’utilisation d’un tunnelier d’une taille jamais vue.

Deux tunnels?

La possibilité que le projet soit maintenant composé de deux plus petits tunnels a aussi été évoquée. Reste à voir, maintenant, ce que contiendra, plus tard cette semaine, l’annonce du ministre Bonnardel.

Selon le projet et les plans originaux, le 3e lien entre Québec et Lévis doit entrer en fonction en 2031.

Avec les informations de Sébastien Bovet