Une audition publique en mai sur la conversion de l’église Sainte-Marguerite en logements

Sept immeubles de 21 logements doivent s’installer sur le terrain de l’église qui a été vendue en octobre 2020. Le plan d’architecture a été présenté et accepté mardi dernier par les élus municipaux, ce qui pave la voie en vue de l’obtention d’un permis de démolition.

Dans ma compréhension, c’est comme si la coquille extérieure, l’architecture, avait passé au conseil. […] Et dans un deuxième temps, le 16 mai, il y aura une audition publique. Donc, ils [les promoteurs] vont venir écouter ce que les citoyens en pensent de la démolition et du projet de remplacement , explique le conseiller du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Le fait que les immeubles doivent compter un maximum de trois étages est satisfaisant , selon ce dernier.

M. Carpentier rappelle toutefois que plusieurs inconnus demeurent. Les logements seront-ils accessibles pour les personnes à mobilité réduite? Quelles seront les grandeurs des logements? Seront-ils abordables?

Maintenant, le rôle d’une Ville, c’est d’intervenir et répondre aux besoins de sa communauté. Intervenir, oui au niveau de la taxation et des dépenses, mais aussi [sur] l’aspect réglementaire, poursuit le conseiller. Moi, c’est ce que je m’attends. Je souhaiterais que la Ville applique ses règlements. On m’a dit qu’il y avait un règlement au niveau des logements à accès universel, mais il n’y a pas de règlement au niveau de la grandeur des logements ni pour les logements sociaux et abordables.

« Ça me ferait beaucoup de peine de voir quelque chose qui ne pense pas à la collectivité, aux familles, aux gens qui ont moins de revenus. » — Une citation de Dany Carpentier, conseiller du district de La-Vérendrye

Une politique d’habitation dans les cartons

Dany Carpentier, notamment vice-président de la table de travail sur le logement social et abordable à la Ville de Trois-Rivières, affirme qu’une politique d’habitation est en cours d’élaboration. Celle-ci ne devrait cependant être prête qu’au début de l’année 2023, selon ses estimations.

Une telle politique permet la mise en place d’un plan d’action et l’allocation d’un budget ; une démarche dont les effets ne pourront être ressentis à court terme.

Cependant, dans le contexte de la crise du logement, M. Carpentier estime qu’ il y a un changement de culture en cours. Maintenant, c’est clair que pour moi, ça ne va jamais assez vite.

Il demande que, à l’instar de Victoriaville, l’inventaire des terrains en friche et des édifices gouvernementaux prêts à être redéveloppés soit fait.