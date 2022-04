Des d’étudiants étrangers qui ont fui l’Ukraine veulent étudier à l’Université d’Ottawa

De nombreux étudiants africains sont parvenus à fuir l'Ukraine, aux prises avec une guerre l’opposant à la Russie. Certains souhaitent maintenant poursuivre leurs études à l'Université d'Ottawa, et près d’une quarantaine ont déjà fait une demande d’admission.

C’est le cas de Mamady Diambang, un ancien étudiant sénégalais de Kherson qui, après avoir réussi à se réfugier en Pologne, est actuellement en Allemagne avec d’autres étudiants.

Nous tous voulons aller au Canada. À vrai dire, c’était notre première option , dit-il.

Et pour poursuivre ses études, l’Université d’Ottawa lui semble idéale, notamment en raison de la langue.

L’avantage pour le Canada, c’est la langue. Au Canada, on a une langue en commun, le français , souligne-t-il. En Allemagne, si on reste, on va recommencer à 0. [...] La langue va causer beaucoup, beaucoup de problèmes.

Selon le professeur titulaire à l’Université d’Ottawa, Boulou Ebanda de B’béri, les demandes d’admission à l’établissement scolaire ont plus que doublé en une semaine.

Une quarantaine d'étudiants a envoyé leur dossier à l'Université d'Ottawa , mentionne-t-il.

Boulou Ebanda de B'Béri, professeur et conseiller spécial antiracisme à l'Université d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Déjà 3 étudiants étrangers venus de l’Ukraine ont obtenu des lettres d’admission, et les dossiers de 7 autres sont dans le processus final. Une vingtaine d’autres sont encore en train d’être étudiés, selon le professeur.

On a des problèmes un peu à l'Université d'Ottawa relativement à la traduction des notes universitaires , explique-t-il, notant qu’il est plus difficile de déterminer les équivalences à accorder aux étudiants.

Mais outre les demandes d’admission, leur dossier doit être accepté par le ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration.

Ces étudiants étrangers en provenance de l’Ukraine ne sont toujours pas admissibles aux programmes d’accueil d’urgence mis en place pour les Ukrainiens

De son côté, l’Ontario offre une nouvelle bourse d’études pour la solidarité avec l’Ukraine, une enveloppe totalisant près de 2 millions de dollars, sous la condition d’entrée au pays grâce aux programmes d’urgence du gouvernement fédéral.

Avec les informations de Nafi Alibert