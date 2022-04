Aujourd'hui sera probablement l'ultime bataille, car nos munitions s'épuisent. [...] Ce sera la mort pour certains d'entre nous et la captivité pour les autres , a écrit la brigade, qui fait partie des forces ukrainiennes au cœur du combat. Nous sommes en train de disparaître lentement .

« Nous ne savons pas ce qu'il va se passer, mais nous vous demandons vraiment de vous souvenir (de nous) avec un mot gentil. Pendant plus d'un mois, nous avons combattu sans réapprovisionnement en munitions, sans nourriture, sans eau, faisant le possible et l'impossible. »