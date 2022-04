Le Canada impose de nouvelles sanctions au secteur de la défense russe

Selon la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, les organisations ont fourni un soutien à l'armée russe – directement ou indirectement – et sont donc complices de la douleur et des souffrances résultant de la guerre injustifiable lancée par le président russe en Ukraine, il y a maintenant 47 jours.

Les mesures incluent des gels d'avoirs et des interdictions pour des entités cotées, notamment l'Institut de physique et de technologie de Moscou, Integral SPB et Shipyard Vympel JSC.

Ces compagnies produisent du matériel militaire pour l'armée russe et font partie de la chaîne d’approvisionnement , a expliqué Mme Joly, en entrevue à Tout un matin, lundi, depuis Jakarta, la capitale indonésienne.

On est à plus de 1200 sanctions qui ont été imposées par le Canada contre la Russie , a-t-elle rappelé. En plus, on a banni les bateaux russes de nos ports, les avions russes de notre espace aérien.

Les sanctions ont un impact, surtout dans le temps, ça, on le sait. Et elles vont continuer. Il va y avoir d’autres sanctions dans les semaines à venir , a-t-elle assuré.

Cette annonce de nouvelles sanctions canadiennes intervient après une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , jeudi dernier à Bruxelles, dans la foulée des massacres de civils qui ont été mis au jour à Boutcha et dans d'autres villes en périphérie de Kiev.

Le but est qu’on soit extrêmement coordonné [avec nos alliés] et qu’on ait les mêmes sanctions, qu’on vise les mêmes personnes et les mêmes compagnies , a indiqué la ministre Joly.

La défense de chaque « État civilisé »

Dans un message vidéo de fin de soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part affirmé que l'agression de la Russie n'était pas destinée à se limiter à la seule Ukraine .

L'ensemble du projet européen est une cible , a-t-il déclaré.

C'est pourquoi ce n'est pas seulement le devoir moral de toutes les démocraties, de toutes les forces de l'Europe, de soutenir le désir de paix de l'Ukraine , a déclaré M. Zelensky. Il s'agit, en fait, d'une stratégie de défense pour chaque État civilisé.