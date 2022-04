Une étude pour démystifier la violence sexuelle chez les hommes à l’UdeS

On fait aussi de l’information en format collation.

L’objectif est entre autres de comprendre dans quel contexte les hommes dénoncent ou non les agressions dont ils ont été victimes.

La chercheuse responsable de l’étude, la doctorante en psychologie organisationnelle. Arielle Doiron, cherche à comprendre les besoins des hommes.

Un homme sur six va vivre un comportement sexuel non souhaité en milieu de travail. À l’université, c'est un tiers qui va vivre ce type de comportement. Plus de la moitié des hommes ne vont jamais dénoncer la situation , avance la chercheuse.

« Nous voulons savoir ce qui peut être fait pour mieux les accompagner. Il y a très peu d'études sur l'expérience masculine. » — Une citation de Arielle Doiron, doctorante en psychologie organisationnelle

Elle remarque qu’il y a peu de données pour décrire la perspective masculine.

Lorsque c’est dénoncé, nous ne savons pas si les services sont adaptés. Il y a 20 ans de recul sur la question de la violence sexuelle pour les hommes par rapport aux femmes , indique Arielle Doiron.

Elle veut placer des mots sur l’expérience que ces hommes ont vécue.

Il y a beaucoup de stéréotypes sur le fait que les hommes ne peuvent pas en vivre ou qu’ils peuvent se défendre. Ils ne sont pas pris au sérieux ou se font dire que c’est flatteur , indique la doctorante.

Certains participants ont été recrutés, mais d’autres hommes victimes de violence sexuelle en milieu universitaire sont recherchés.

Ce sont des entrevues individuelles de 60 à 90 minutes. Il y a un respect de la confidentialité , assure Arielle Doiron.

Elle avance qu’il est encore trop tôt pour faire des constats.

Les hommes ne sont pas à l’abri. Tout comportement, geste, ou parole qui peut porter atteinte à l'intégrité physique ou psychologique ou de façon indirecte comme lancer des rumeurs ou recevoir des messages inappropriés , énumère l’universitaire.

Elle constate que les hommes ne savent pas où aller chercher les ressources.