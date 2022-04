Une importante tempête de neige attendue au Manitoba dès mardi ou mercredi

Une dépression qui vient du Colorado touchera le sud du Manitoba et le sud de la Saskatchewan au milieu de la semaine et sera accompagnée de très importantes pluies et chutes de neige, selon une veille météorologique d’Environnement Canada.

Les modélisations indiquent que cette tempête arrivera dans le sud du Manitoba à partir de mardi ou mercredi, jusqu’à jeudi soir ou vendredi matin. Elle provoquera une accumulation généralisée de 30 à 50 cm de neige.

La neige commencera à tomber tôt mardi soir près de la frontière internationale, puis avancera vers le nord au cours de la nuit , mentionne Environnement Canada.

Cette tempête printanière sera accompagnée de vents du nord soufflant en rafales de 70 à 90 km/h rendant la visibilité nulle par moments sous la neige et dans la poudrerie .

Le risque d’inondation risque donc de s'accroître, d’autant plus que ces précipitations tomberont en partie sur le bassin de la rivière Rouge.

Le communiqué de veille météorologique précise qu’il pourrait tomber près de 80 cm sur les hauteurs de l'ouest du Manitoba et l'ouest de la vallée de la rivière Rouge .

« Ne prévoyez pas voyager : cette tempête pourrait produire le pire blizzard depuis des décennies. » — Une citation de Environnement Canada, bulletin de veille

Des conditions routières difficiles et des déplacements déconseillés

Les conditions routières risquent d’être terribles , a souligné, vendredi, une météorologue d'Environnement Canada qui surveillait déjà la situation. Elle conseille aux automobilistes de se doter d’une trousse de premiers secours.

Les déplacements deviendront de plus en plus difficiles au cours de la journée de mercredi et la fermeture de certaines routes semble presque assurée. D'ici mercredi soir, même les déplacements à l'intérieur d'une même collectivité pourraient devenir impossibles en raison de la neige forte et des vents forts qui persisteront, et les conditions ne s'annoncent pas mieux jeudi , souligne Environnement Canada.

Par conséquent, l'agence météorologique fédérale recommande aux gens de faire le plein de provisions et de médicament nécessaires. Des pannes d'électricité sont probables, il est donc conseillé aux habitants les plus isolés en zone rurale de se préparer dès maintenant.

Interrogé vendredi sur les risques de ces précipitations sur les inondations, la province a confirmé qu’il n'y a pas de précipitations importantes dans les prévisions [jusqu'à lundi] .

Les autorités ont simplement affirmé qu’elles surveillaient de près un système de précipitations qui devrait toucher le sud du Manitoba et le bassin de la rivière Rouge aux États-Unis au milieu ou à la fin de la semaine prochaine.

Le moment, l'emplacement et la quantité de ce système de précipitations prévues ne sont pas encore connus , expliquait la province vendredi.