Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario sort de son mutisme

On fait aussi de l’information en format collation.

Le Dr Moore a convoqué les journalistes pour 13 h afin de faire le point sur la gestion de la COVID-19 par la province et sur l’accès élargi aux antiviraux .

Les cas de COVID et les hospitalisations sont en forte hausse en Ontario; nombre d'experts affirment que la province est en pleine sixième vague.

L'Ontario voit de 100 000 à 120 000 nouvelles infections chaque jour en ce moment, selon le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

Santé publique Ontario confirme que l'élimination de l'obligation de porter le masque à l'école et dans la plupart des lieux publics le 21 mars a été suivie d'une augmentation des cas de coronavirus et des hospitalisations.

Les partis d'opposition ont accusé le premier ministre Doug Ford de museler le Dr Moore, à l'approche des élections provinciales de juin. Le bureau de M. Ford a rétorqué que c'était la décision du médecin hygiéniste de ne plus faire de mises à jour régulières sur la pandémie.

Le Dr Moore refusait également toutes les demandes d'entrevue des médias depuis un mois.

Retour du masque?

L'opposition appelle le gouvernement Ford à ramener le masque obligatoire dans les écoles et les lieux publics, en plus de le maintenir dans le transport en commun et dans les foyers pour aînés.

Selon le plan actuel, le masque ne sera plus exigé à compter du 27 avril dans les transports publics et dans les centres de soins de longue durée.

Le premier ministre Ford a qualifié l'augmentation actuelle des cas de petite hausse . Il a assuré que les hôpitaux ontariens avaient la capacité nécessaire pour y faire face.

Même son de cloche de la part de la ministre de la Santé, Christine Elliott, qui a soutenu que le gouvernement avait anticipé une résurgence des infections à la suite de la levée des restrictions et du masque obligatoire le mois dernier. Il n'y a pas lieu de paniquer , a-t-elle dit la semaine dernière.

Pour ce qui est des médicaments antiviraux, nombre de critiques pressent la province à élargir l'accès au médicament Paxlovid qui peut aider à prévenir les complications liées au coronavirus.