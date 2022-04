Un bateau de pêche au homard hybride développé à l’Î.-P.-É.

Une entreprise de l’Î.-P.-É. a développé un bateau de pêche au homard hybride, qui fonctionne à l’électricité et au diesel.

La compagnie Aspin Kemp & Associates a récemment obtenu un financement de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique de 340 000 $ pour continuer le développement de cette technologie. La province fournit aussi une subvention de 20 000 $.

Le modèle appelé Hybrid I a été montré lors d’une récente exposition nautique à Moncton. Le bateau est conçu pour la pêche côtière au homard.

L’entreprise a déjà conçu des systèmes hybrides pour de plus grands bateaux. Le président-directeur général PDG Jason Aspin explique que son équipe tente de pénétrer le marché des plus petits bateaux depuis un certain moment.

Ça fait longtemps que nous regardons le marché des petits bateaux, mais il a fallu un bon moment avant d’avoir la technologie au point où nous pouvons offrir un prix de base qui a du sens pour un plus petit navire , mentionne M. Aspin.

Selon lui, ce point d’équilibre a été atteint, après 15 ans de travail.

Pour l’efficacité énergétique

Dans le cas des plus grands navires, leur complexité oblige l’entreprise à développer des systèmes uniques. Mais M. Aspin vise la standardisation totale des systèmes inclus dans les bateaux de pêche au homard. Selon lui, cela permettrait de baisser les prix.

Les bateaux hybrides proposés coûteront plus cher qu’un bateau similaire normal, mais Jason Aspin espère pouvoir minimiser la différence.

Nous essayons de démontrer qu'il est possible d'économiser une quantité équivalente de carburant sur une courte période , déclare-t-il.

Le bateau utilise une batterie construite également à l’Île-du-Prince-Édouard, tout comme le reste des technologies utilisées.

L’entreprise travaille aussi sur un système hybride qui permettrait de convertir un navire existant. Les dirigeants souhaitent commencer à en faire l’installation au cours des six prochains mois.

Jason Aspin ajoute que l’industrie est de plus en plus consciente de l’importance de réduire son empreinte écologique et qu’il y a un réel besoin pour ce type de bateaux.

Les petits bateaux sont responsables d’une quantité importante d’émissions [de gaz à effet de serre] et il y a un besoin pour trouver une solution pour les réduire et éventuellement les éliminer. En tant que compagnie, c’est sur ça que nous nous concentrons maintenant , pense M. Aspin.

Il ajoute que l’entreprise étudie aussi l’utilisation d’autres sources de carburant ayant une faible empreinte écologique, comme l’hydrogène et l’ammoniac.

D’après un reportage d’Arturo Chang de CBC