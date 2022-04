2e dose de rappel contre la COVID-19 : la demande se fait déjà sentir

Le gouvernement provincial a annoncé vendredi que les personnes âgées de 50 ans et plus pourront recevoir une deuxième dose de rappel à compter du 19 avril.

La plupart des centres de vaccination de la province étant fermés, ces doses seront offertes par des pharmacies. La demande se fait déjà sentir, selon le pharmacien Dennis Abud, propriétaire d’une pharmacie Jean Coutu à Dieppe.

La demande est là. On a déjà des appels. Les gens, ça fait déjà un bon mois qu’on a des appels demandant pour la quatrième dose, et en bonne raison. On voit que l’immunité baisse après un bout de temps , affirme M. Abud.

Dennis Abud s’attend à voir augmenter le nombre de jours où les pharmacies offrent le service de vaccination.

On va avoir des jours spécifiques et je pense qu’au début on va avoir plus qu’un jour par semaine. Je te dirais vraiment dans [le sommet] de la pandémie, de la vaccination, on faisait comme quatre ou cinq jours semaine. Là, vraiment, on a juste une journée par semaine où on fait les enfants à la fin de la journée. Là, tu vas voir que chez nous on va monter ça à deux, trois, quatre dépendant de la demande , explique le pharmacien.

Une offre élargie au Nouveau-Brunswick

L’accès à la deuxième dose de rappel est plus large au Nouveau-Brunswick que celui recommandé par le Comité consultatif national de l’immunisation.

Ce qu’on voit, c’est qu’au niveau canadien, on recommande peut-être 70 à 79 ans, ou 80 ans et plus, et ça, c’est basé sur le peu de données scientifique qu’on a en ce moment par rapport au risque-bénéfice d’un quatrième vaccin , indique le Dr Ghislain Lavoie, président du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick.

Le pharmacien Dennis Abud, à Dieppe, s'attend à offrir le service de vaccination pendant plus de jours par semaine qu'à l'heure actuelle lorsque les gens seront admissibles à une deuxième dose de rappel (archives). Photo : Radio-Canada

La deuxième dose de rappel arrive alors que seulement 51 % des Néo-Brunswickois admissibles à la première dose de rappel l’ont demandé. En Nouvelle-Écosse, 63 % des gens admissibles l’ont reçue.

Le plus de monde qui sont malades, le plus de monde qui vont venir pour la troisième dose. L’autre chose qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’il y a beaucoup plus de gens qui ont eu la COVID-19. Si tu as eu la COVID-19, il faut attendre trois mois avant d’avoir la troisième dose. C’est une autre petite raison peut-être pourquoi on voit que c’est décalé , estime Dennis Abud.

Le Dr Lavoie ajoute que la pandémie inquiète toujours des gens dans la province. Par rapport aux chiffres qu’on est en train de voir, mais peut-être qu’on n’est pas en train de voir non plus. Alors, on a des patients qui sont malades et ce n'est pas juste un rhume , dit-il.

Par ailleurs, des centaines d’employés du gouvernement provincial qui ne sont toujours pas vaccinés peuvent maintenant reprendre le travail.

D’après un reportage de Félix Arseneault