Élections en Ontario : plusieurs alternatives au vote en personne

Les partis politiques élaborent actuellement des plans de campagne en cas de pandémie et prennent des dispositions d'urgence à l'approche du début officiel de la campagne.

Or, l’idée d’avoir une élection provinciale durant une pandémie est à l’étude depuis longtemps. Le directeur général des élections, Greg Essensa, a écrit au médecin hygiéniste en chef à l'été 2020 pour demander la création d'un groupe de travail, et les deux bureaux se rencontrent régulièrement depuis, a-t-il dit. Élections Ontario suit ses conseils et examine comment d'autres juridictions ont organisé des élections au cours des deux dernières années.

Lorsque les électeurs se présenteront le 2 juin, ils verront des panneaux leur rappelant de respecter la distanciation physique en plus des écrans de plexiglas, de bouteilles de désinfectant pour les mains et une distribution de masques. Les masques ne seront pas obligatoires, mais seront fournis à ceux qui souhaitent le porter.

M. Essensa espère que de nombreux électeurs éviteront de voter en personne le 2 juin.

Je pense que l'une des choses que nous essayons vraiment de faire pour cette élection est de chercher à aplanir la courbe du vote , a-t-il déclaré en entrevue à CBC News.

Traditionnellement en Ontario - il en a toujours été ainsi - probablement 85 à 90 % de ceux qui votent, votent le jour de l'élection. [...] Nous voulons que les électeurs votent quand cela leur convient, quand le moment leur convient, en veillant à ce qu'ils puissent venir voter de manière sûre et sécurisée. C'est vraiment notre objectif ultime.

Le vote anticipé durera 10 jours

Cette année, le vote anticipé durera 10 jours, contre cinq auparavant, a précisé M. Essensa, et le directeur du scrutin local pourra déplacer le lieu du scrutin. Il pourrait se tenir pendant quelques jours dans une communauté, puis quelques jours dans une autre communauté de la circonscription, ce qui sera particulièrement utile pour les zones rurales, a-t-il dit.

En outre, Élections Ontario a mis en place un nouveau processus en ligne pour demander un bulletin de vote postal. Les gens peuvent s'inscrire du 4 au 27 mai et le directeur du scrutin local doit avoir le bulletin de vote avant 18 h le jour du scrutin.

D'autres provinces qui ont organisé des élections durant la pandémie ont constaté une augmentation importante de la demande de vote par courrier, a indiqué M. Essensa.

Lors des élections de 2018, environ 10 000 personnes ont voté par courrier en Ontario. Lors des élections fédérales de l'an dernier, 300 000 des bulletins de vote par correspondance provenaient de l'Ontario, a indiqué M. Essensa.

Des événements en personne

Le Nouveau Parti démocratique NPD prévoit de privilégier les événements en personne durant la campagne électorale. Des mesures sanitaires y seront imposées, indique la directrice générale du parti.

[Avec les événements virtuels], il y a quelque chose qui se perd, cette sorte de sentiment humain et chaleureux que vous obtenez lorsque vous êtes dans une pièce avec des gens , a déclaré Lucy Watson à CBC News.

Les événements virtuels que nous avons organisés ont connu un énorme succès, une participation et une énergie extraordinaires, et je pense que les gens ont quand même pu établir ce lien. Mais, encore une fois, notre préférence et notre priorité sont certainement de faire en sorte que le chef rencontre les Ontariens dans leurs communautés.

Nous croyons qu'il est de notre responsabilité commune d'atténuer les risques, et notre objectif premier est de veiller à ce que les activités soient sécuritaires pour les bénévoles et les militants, les candidats et les membres du public qui interagissent avec eux , a déclaré Mme Watson.

Les libéraux ont fait l'objet de critiques de la part de certains partisans pour un récent événement tenu à l’intérieur au cours duquel des candidats ne portaient pas de masque. Les règles de santé publique provinciales y ont tout de même été respectées.

Le chef du Parti libéral de l'Ontario, Steven Del Duca, lors d'un rassemblement politique, samedi le 26 mars 2022. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Nos candidats sont tous vaccinés et les futurs candidats le seront également , a déclaré la porte-parole du parti, Beckie Codd-Downey, dans un courriel. [Le chef Steven Del Duca] aime être sur la route pour établir des liens avec les gens et nous avons l'intention de continuer tant que ce sera sécuritaire.

Becky Smit, présidente de la campagne du Parti vert de l'Ontario, a déclaré qu'ils suivront les conseils des experts en santé publique.

Cela inclut de prendre des précautions comme porter le masque et respecter la distanciation physique lors des événements à l’intérieur, et d'utiliser les espaces extérieurs lorsque cela est possible , a-t-elle déclaré dans une déclaration écrite. Nous menons une campagne polyvalente et flexible et sommes prêts à pivoter si nécessaire.

Une déclaration des progressistes-conservateurs a indiqué que le parti continuera à suivre toutes les règles de santé publique .

À l'approche de la campagne, Élections Ontario a lancé une nouvelle application, qui permettra aux électeurs de cartographier l'emplacement de leur bureau de vote, de voir les informations sur les candidats, les options sur les façons de voter et de recevoir des notifications lorsqu'un nouveau candidat est inscrit. Elle fournit également une version électronique de la carte d'information de l'électeur, avec son code à barres.

Avec les informations de CBC News