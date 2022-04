L’Histoire des Premières Nations de la Saskatchewan exposée à l’Université de Regina

On fait aussi de l’information en format collation.

« Nous espérons que ceci contribuera à l’éducation de la jeunesse. » — Une citation de Wayne Goodwill, gardien de savoir autochtone

L’artiste, résidant à près de 65 kilomètres au nord-est de Regina, a adopté le style des décomptes hivernaux (Winter Count), qui relatent les événements marquants de l’année, sous forme de spirale marquée de pictogrammes.

Cette peau de bison peinte par Wayne Goodwill sera utilisée à des fins pédagogiques à l'Université de Regina. Photo : Raphaële Frigon

Wayne Goodwill est un des derniers peintres de peau de bison traditionnels de la Saskatchewan. Ces artistes historiens sont mandatés par la communauté pour concevoir ces toiles, fabriquées traditionnellement avec de la peau de bison.

Il a entamé l’illustration de la toile au printemps 2021, et l’a complétée en novembre. Celle-ci raconte notamment les impacts de la colonisation.

« Ces images racontent tout, du début avec les chevaux, jusqu’aux traités et aux pensionnats pour Autochtones. » — Une citation de Wayne Goodwill, gardien de savoir autochtone

Le président de l'université, le Dr Jeff Keshen, a affirmé qu’il s’agit d’un pas de plus sur le chemin de la vérité et de la réconciliation.

Nous devons reconnaître la réalité du génocide avant la réconciliation, a-t-il rappelé. La réconciliation nécessite des actions concrètes...

L'Université des Premières nations à Regina, peinte sur une peau de bison. (détail) Photo : Raphaële Frigon

« La vérité mènera à la réconciliation, et cette toile dépeint la vérité. » — Une citation de Lori Campbell, vice-présidente adjointe pour l’engagement autochtone à l’Université de Regina

La vice-présidente adjointe pour l’engagement autochtone à l’Université de Regina, Lori Campbell, affirme que la toile sera utilisée à des fins pédagogiques.

Nous avons beaucoup d’étudiants et de visiteurs qui passent et ça pourra donc les informer à propos du passé et du présent des communautés autochtones en Saskatchewan.

Avec des informations de Richard Agecoutay