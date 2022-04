Une veuve de l’explosion d’Eastway Tank brise le silence, trois mois après la tragédie

On fait aussi de l’information en format collation.

Sur la table de nuit, une lampe à l’effigie de Rick Bastien diffuse une lumière bleutée apaisante. Je ne suis pas dans le noir la nuit , se console la femme endeuillée.

Rick Bastien, 57 ans, était l’un des six employés qui ont péri dans l’explosion et l’incendie du 13 janvier chez Eastway Tank, une entreprise de fabrication et d’entretien de camions-citernes à Ottawa.

Plusieurs agences continuent d'enquêter sur l'explosion, qui a également fait cinq morts parmi les collègues de Rick Bastien.

Les enquêteurs ont averti que leur travail pourrait prendre des mois, laissant des proches de victimes, comme Louise Martel face à un vide douloureux.

C’est difficile de passer à autre chose, car nous n'avons pas toutes les réponses , a souligné Mme Martel.

Frustrée par l'attente, elle s’est confiée à CBC pour la première fois, après bientôt trois mois de deuil.

Tu n'es pas censé mourir quand tu vas travailler , lance-t-elle, avant de revenir sur ses débuts avec son amoureux, de la maison qu'ils partageaient à Luskville, au Québec.

Louise Martel s’est confiée à CBC pour la première fois, après bientôt trois mois de deuil. Photo : CBC/Guy Quenneville

Louise Martel a rencontré Rick Bastien en 2012. Elle le décrit comme un homme à tout faire qui aimait le plein air et aimait aider les autres.

Rick Bastien a travaillé comme soudeur et manufacturier chez Eastway pendant de nombreuses années. Ils lui ont donné une chance , se souvient-elle.

À l’époque, Rick Bastien s'inquiétait déjà des conditions de sécurité de l'entreprise. Il a d’ailleurs aidé à éteindre un incendie lors de ses premières années de service. Il est toutefois demeuré au sein d’Eastway Tank, car il ne trouvait pas de travail ailleurs, poursuit Mme Martel.

Il m'a dit que quelqu'un [allait] y mourir. J'ai dit : "Qu'est-ce que tu veux dire ?" Il a répondu : "Eh bien, les gens s'en fichent [de la sécurité]". Alors je lui ai demandé : "Eh bien, comment peux-tu continuer d’aller travailler ?" Il a répondu : "Je n'ai pas le choix".

Josh Bastien, le fis de Rick, a aussi travaillé chez Eastway pendant trois ans jusqu'au printemps 2021. Il est l'un des nombreux anciens employés qui ont allégué des manquements à la sécurité dans l'entreprise avant l'explosion du 13 janvier.

Le texto qui n'est jamais venu

L'après-midi du 13 janvier 2022, Louise Martel a vu circuler un message sur les réseaux sociaux au sujet d'une explosion, mais aucune adresse spécifique n’était citée. Elle ne s’est pas inquiétée, jusqu’à ce qu’elle se rend compte que son amoureux ne rentrait pas du travail. Elle a alors le réflexe de vérifier sur le Web, s’il n’y avait pas eu un accident de voiture rapporté dans les nouvelles.

Rick m'aurait envoyé un texto, et il ne l'a pas fait , s’est-elle dit.

Le 13 janvier, une explosion et un incendie ont touché une installation d’Eastway Tank, compagnie qui fabrique des camions-citernes (archives). Photo : Gracieuseté de Ty Littleton

Un bref moment d'espoir

Mme Martel et d'autres familles d'employés de l’entreprise Eastway Tanks ont été convoquées quelques heures plus tard dans une église d’Ottawa. Les proches de travailleurs ont été réunis au cours de la nuit qui a suivi l’explosion dans une grande pièce, se souvient-elle.

Après un long moment d’attente, des membres du service de police sont entrés pour leur annoncer que trois travailleurs étaient à l'hôpital et que cinq autres n'avaient pas survécu .

Nous avons crié. Une dame s’est effondrée sur le sol. Nous étions paralysés par la douleur. Pourquoi ont-ils fait cette annonce devant tout le monde ? , se questionne aujourd’hui la femme en deuil.

La police n'a pas immédiatement précisé l’identité des trois travailleurs qui se trouvaient à l'hôpital, ce qui a donné à Mme Martel le bref espoir que Rick Bastien était toujours en vie.

J'ai secoué la tête et j'ai dit : "Mais attendez une minute ! Vous venez de dire qu'il y avait trois personnes à l'hôpital. Alors qui sont-ils ?" , a-t-elle voulu savoir.

Et c’est à ce moment, enchaîne Mme Martel, que les autorités ont répondu que les personnes survivantes étaient déjà avec leur famille .

Pourquoi ne nous ont-ils pas dit cela dès le début? , se questionne encore la veuve. Ç’a été un autre choc.

Un policier du Service de police d'Ottawa pendant le point de presse tenu au lendemain de l'explosion et de l'incendie au 1995 chemin Merivale à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le Service de police d'Ottawa (SPO) a refusé de commenter dans le cadre d’une entrevue, mais a fourni une déclaration écrite.

Sur la base des préoccupations de Mme Martel, le service a indiqué qu'il veillera désormais à ce que les informations, dans un contexte de catastrophes comme celui de l’explosion chez Eastway Tank, soient partagées en privé aux familles des victimes qui le souhaitent.

Les commentaires de Mme Martel ou de toute famille touchée par cet événement sont les bienvenus. [...] Cela met en lumière ce qui peut être fait ou pas pour aider les personnes les plus directement touchées lors de cet événement tragique et traumatisant , a déclaré le Service de police d'Ottawa SPO dans un communiqué.

Indemnisation de l'entreprise

Le lendemain de l'explosion, le propriétaire d'Eastway, Neil Greene, a déclaré par voie de communiqué à Canadian Broadcasting Corporation CBC qu'il était complètement dévasté et a adressé ses plus sincères condoléances aux familles.

Sachez qu'Eastway Tank sera là pour vous sans faute dans les semaines et les mois à venir , avait-il indiqué.

Louise Martel raconte qu’elle n’a pas eu immédiatement de nouvelles du propriétaire après l'explosion. Ce dernier lui a envoyé une première lettre le 18 janvier.

Est-ce que [Rick] n'était qu'un numéro dans cette entreprise? Mme Martel se souvient de s’être posé la question.

Le site vu par drone le lendemain de l'explosion (archives). Photo : Radio-Canada

Elle a indiqué que le propriétaire d’Eastway Tank l'avait ensuite appelée, mais qu'elle n'était pas prête à le rencontrer ni à lui parler.

Dans une lettre de suivi datée du 27 janvier, M. Greene a qualifié Rick Bastien de membre apprécié et très respecté de l'équipe et a joint un chèque pour aider Mme Martel à couvrir ses besoins financiers immédiats.

Louise Martel a accepté l'argent, mais lui a répondu par courriel : Votre contribution n'éliminera pas la nécessité pour les familles d'obtenir des réponses aux nombreuses questions qui demeurent .

Au moment d’écrire ces lignes, M. Greene était injoignable.

Louise Martel avait du mal à dormir après l'explosion. Lorsqu'elle fermait les yeux, elle voyait sans cesse son conjoint en train de brûler et de crier.

Un appel du Bureau du coroner en chef a toutefois mis un baume sur la douleur de Mme Martel.

[Elle] m'a confirmé que Rick n'avait rien ressenti. Il était là une seconde et la seconde d’après, il n'était plus là .

Rick Bastien a travaillé comme soudeur et manufacturier chez Eastway pendant de nombreuses années. Photo : CBC/Guy Quenneville

En attente de réponses

Louise Martel a tenu une cérémonie funéraire pour Rick Bastien le 12 février après avoir reçu sa dépouille. Elle est maintenant en quête de réponses.

Mme Martel dit avoir contacté un collègue de son défunt partenaire dans le but d'obtenir des détails sur ses derniers moments avant l’explosion. Elle n’a toutefois pas eu de réponse. Ce collègue avait par ailleurs déjà refusé de parler à CBC .

Le Bureau du commissaire des incendies (BCI), le ministère du Travail de l'Ontario et le Service de police d'Ottawa (SPO) continuent d'enquêter sur l'explosion. Aucune des deux agences n'avait de mise à jour majeure à fournir, la semaine dernière. Le ministère du Travail dispose d'un an pour porter des accusations, s'il y a lieu, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Transports Canada, qui réglemente les entreprises comme Eastway Tank puisqu'elles manipulent des camions-citernes, surveille de près les enquêtes et a déclaré que les permis d'affaires de la compagnie étaient toujours valides.

Eastway Tank pourrait reprendre ses activités sur son site du chemin Merivale fortement endommagé, a d’ailleurs indiqué un porte-parole de Transports Canada.

Je souhaite juste que rien de tel ne se reproduise jamais , a partagé Mme Martel.

Avec les informations de Guy Quenneville