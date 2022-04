Répartiteurs d’urgence, des anges gardiens au bout du fil

Dans leur bureau de Sherbrooke, ces travailleurs de l'ombre ont pourtant un rôle essentiel à jouer pour aider les gens à intervenir du mieux qu'ils peuvent jusqu'à l'arrivée des premiers répondants.

Andréanne Rodrigue est l'une des quelque 110 répartiteurs qui œuvrent au Québec. C'est dans un petit cubicule du Centre de communication santé de l'Estrie qu'elle répond à des dizaines d'appels chaque jour, que ce soit pour contrôler des saignements ou intervenir lors d'un étouffement ou un accouchement.

« On va garder la ligne jusqu'à l'arrivée des paramédics, pour qu'ils soient en mesure de lui donner la défibrillation. Je veux participer à ça. Je veux participer a cette grande chaîne de survie. » — Une citation de Andréanne Rodrigue, répartitrice médicale d'urgence

Pour chaque situation, le défi est de rapidement identifier le degré d'urgence. Ce qui est douleur thoracique, c'est le protocole numéro 10. Les convulsions, protocole numéro 12 , les accouchements, 24. On s'en va dans le protocole approprié, là toutes les questions qu'on a a posé, y vont être libellée , décrit-elle.

Un travail gratifiant pour toute l'aide apportée, mais aussi un travail chargé émotionnellement.

Des fois c'est de faire face à comment la vie n'a pas tourné comme c'était prévu pour les gens qui nous appellent. Un couple de personnes âgées qui ont passé toute leur vie ensemble et là un des deux vient de trouver sa tendre moitié qui s'est éteinte. Des fois on assiste à ces paroles-là , raconte-t-elle.

Andréanne Rodrigue croit avant tout qu'il est essentiel de garder son sang-froid, malgré la charge émotive intense à laquelle elle est confrontée au quotidien.

Il faut essayer de pas se l'approprier le drame parce que si on se l'approprie trop, on va devenir émotif et on va avoir de la difficulté à bien le gérer. Et il faut se rappeler que quand on raccroche bien le téléphone peut resonner, et il faut être aussi prêt pour le nouveau drame , conclut-elle.

D'après le reportage de Fanny Geoffrion