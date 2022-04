Achalandage record au Salon du livre de Québec

Dans un grand sourire, Daniel Gélinas, le directeur général de l’événement littéraire parle de succès, voire plus.

Quand on a commencé le salon, on n’avait aucune idée de comment ça allait se passer. Là, on a la satisfaction du devoir accompli. On a réussi.

Le responsable pense que c’est de bon augure pour la suite, et pas seulement à son niveau.

15 000 écoliers, comme les autres années

C’est une victoire à l’échelle québécoise. C’est le premier événement qui a un succès réel. On n’est pas dans la demi-mesure, on est dans la pleine mesure. Ça peut lancer un signal pour tous les autres événements qui vont arriver à Québec bientôt.

Les écoliers non plus n’ont pas boudé le salon. Ils sont 15 000 à avoir arpenté les allées, rencontré des auteurs. Un nombre semblable à celui observé les autres années.

Les dates du prochain Salon international du livre de Québec sont déjà arrêtées. L’événement aura lieu du 12 au 16 avril 2023 et se déroulera, tout comme cette fois-ci, au Centre des congrès.

D'après les informations de Valérie Cloutier