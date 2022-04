Il obtient une greffe de rein après sept ans d’attente

Un journaliste de Yellowknife est heureux d’avoir finalement obtenu une transplantation rénale à Edmonton après avoir attendu plus de sept ans pour se faire proposer une greffe de rein.

Roy Dahl a obtenu l’appel tant attendu le 27 mars.

Je suis tellement reconnaissant, dit-il. Cela redonne un souffle à la vie.

D’après M. Dahl, son intervention chirurgicale s’est déroulée comme prévu : Il n’y avait aucun signe d’infection.

Il doit cependant prendre 22 pilules chaque matin pour prévenir le rejet de l'organe. Ce nombre va baisser au fil du temps, explique Roy Dahl, mais il devra tout de même prendre certains médicaments essentiels le restant de sa vie.

Le journaliste, qui anime une émission matinale à la station de radio CKLB, est aussi reconnaissant du soutien financier qu’il a obtenu de toutes parts. Il cite notamment le voyage en avion que le député territorial Richard Edjericon a payé pour que sa femme puisse le rejoindre à l'hôpital le jour de son opération.

Désormais, Roy Dahl n’a plus besoin d’être traité par dialyse et d’après lui, le donneur de rein et sa famille souhaitent conserver leurs anonymats.

D'après les informations de Joanne Stassen