Les agents de la SOPFEU se préparent pour la saison estivale

En début de saison, c’est toujours la vérification du matériel, pour être sûr que tout est en état. On remet tout à neuf. Après ça, il va y avoir de l'entraînement, de la pratique et différentes formations , détaille David-Jones Maguire, pompier forestier de Rimouski.

David Jones-McGuire peut intervenir au Québec, dans d'autres provinces et à l'international durant toute la saison où peut survenir un feu de forêt. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Maintenant que la période de recrutement est terminée, l’organisme prendra plusieurs semaines pour former les nouvelles recrues aux interventions.

La plupart sont habilités à travailler en forêt. On recrute des gens qui sont en technique forestière, qui ont fait de l’abattage ou qui sont ingénieurs forestiers , précise l'agente de prévention pour la Société de protection des forêts contre le feu SOPFEU , Isabelle Gariépy.

Après plusieurs semaines de formations, les pompiers seront d'abord en action dans l'Ouest de la province, puisque la neige y fond plus rapidement que dans l'Est-du-Québec.

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, les incendies de forêt peuvent survenir dès le printemps. Sur la Côte-Nord, la saison des feux se concentre plus au milieu de l'été.

Dans l’Est-du-Québec, ça peut tourner autour d’une quinzaine de feux par région administrative, en moyenne. L’année dernière, on en a eu un peu plus, mais ils ont couvert moins d’hectares , détaille Mme Gariépy.

Par ailleurs, il arrive de plus en plus que les pompiers forestiers prêtent main-forte aux équipes en dehors de la province. Avec les saisons, les échanges interprovinciaux ont augmenté , confirme David-Jones Maguire. Le pompier forestier est même intervenu à l’international, en Australie, il y a deux ans.

Sensibiliser la population aux règles de précaution

La Société de protection des forêts contre le feu SOPFEU était présente au salon Expo-Nature de Rimouski du 8 au 10 avril pour sensibiliser la population aux bonnes pratiques pour éviter la propagation des incendies.

On explique comment bien éteindre son feu de camp, comment bien nettoyer son VTT également et, aussi, le bon comportement avec une cigarette en forêt , énumère Isabelle Gariépy.

« Le ¾ des incendies est encore causé par l’humain au Québec. » — Une citation de Isabelle Gariépy, agente de prévention pour la Société de protection des forêts contre le feu SOPFEU

Le pompier David Jones-McGuire ainsi que les agentes de prévention Josée Poitras (à gauche) et Isabelle Gariépy (à droite) ont informé la population lors du salon Expo-Nature 2022 à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

L'agente à la prévention assure que la sensibilisation se fait aussi auprès des entreprises.

On a parlé avec les intervenants de l'Association des producteurs de tourbe horticole récemment pour les aider dans la prévention. On le fait avec l’industrie forestière et minière également… On fait du travail un peu partout , résume-t-elle.

En juillet 2020, un important incendie s'était déclaré dans une tourbière à Rivière-Ouelle. Les flammes avaient ravagé plus de 300 hectares.

Avec les informations de Laurie Dufresne et Louis Lessard