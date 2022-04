Relever le défi de retourner au gym après avoir eu la COVID

L'encadrement d'un entraîneur ou de kinésiologues peut être bénéfique pour celles et ceux qui veulent retrouver la forme après avoir eu la maladie, que l'on soit un habitué des entraînements intensifs ou quelqu'un qui désire simplement améliorer sa santé après une rencontre avec le virus.

La reprise de ses activités peut être difficile, même pour ceux qui étaient en grande forme.

Au Nouveau-Brunswick, par exemple, plusieurs joueuses de l’équipe de hockey de l’Université de Moncton ont souffert de la COVID cet hiver. Certaines ont indiqué que leur retour sur la glace a été ralenti par une fréquence cardiaque moins optimale, et une difficulté à reprendre son souffle comme avant.

Ç’a été un peu plus long [...] que si tu t'absentes juste pendant une dizaine de jours, puis tu reviens. Ç’a été un peu plus compliqué , souligne Marc-André Côté, entraîneur des Aigles Bleues.

Une fois remises du virus, les athlètes devaient suivre un protocole de retour à l'entraînement.

On a un bon suivi avec l'équipe de l’université, que ce soit avec nos physios, ou la médecin qui a mis beaucoup de temps avec nos joueuses , mentionne l'entraîneur.

Retourner au gym après la COVID

L’important est de s'ajuster et de progresser à son rythme dans les jours et les semaines après avoir été malade. Photo : Associated Press / The Yuma Sun / Randy Hoeft

Les experts consultés sont unanimes sur les bienfaits d’un éventuel retour au sport ou à l’entraînement, non seulement sur le plan physique, mais aussi psychologique.

L’important est d’ajuster son rythme et de ne pas précipiter les choses.

Pour les personnes qui ont eu la COVID et qui veulent retourner au gym, c'est comme n'importe quel arrêt forcé : tu vas commencer graduellement, tu vas diminuer les charges que tu avais initialement , explique Melissa LeBreton, kinésiologue à l'Université de Moncton.

Juste pour être capable de faire ta première séance, et voir si à la fin de ta première séance tu te sens bien , conseille-t-elle.

Et pour les personnes qui étaient moins actives avant d'avoir la COVID-19, l’entraînement serait une façon de prévenir une autre infection dans le futur, suggère Grant Handrigan, professeur et chercheur en kinésiologue à l'Université de Moncton.

Il existe des indications dans la littérature scientifique que la pratique régulière d'une activité physique et l'exercice aident à prévenir le COVID, et aident à diminuer les symptômes et leur sévérité , affirme-t-il.

Pour les personnes qui n'étaient pas nécessairement actives dans une salle de musculation auparavant ou dans une salle de cardio, c'est sûr que de commencer à un plus petit niveau, c'est optimal , indique Melissa LeBreton.

Écouter son corps et privilégier un retour graduel à l'exercice est donc la meilleure voie à suivre. Les entraîneurs personnels et les kinésiologues peuvent servir de guides et de personnes-ressources pour recouvrer énergie et santé.

D’après le reportage de Noémie Avidar