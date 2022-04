Insatisfaites de la nouvelle loi, des garderies privées menacent de fermer

C’est le cas de Nathalie Bérubé qui a sa garderie à Mont-Carmel, dans le Kamouraska.

Ça fait des années que le gouvernement nous met toujours de plus en plus de restrictions pour essayer de nous convertir. Et là, c’est le plus grand pas qu’ils vont avoir fait , raconte Mme Bérubé qui ne digère pas l’obligation qu’elle aura de s’affilier à un bureau coordonnateur dès septembre 2026, comme le prévoit la nouvelle législation.

Pour Nathalie Bérubé, cela signifie plus de bureaucratie et, surtout, une perte d’autonomie.

Je considère déjà que j’ai 18 patrons : 6 enfants qui doivent avoir le goût de revenir chaque matin et 12 parents qui me font confiance , illustre-t-elle.

« Je suis quelqu’un qui a toujours travaillé avec la confiance des gens et je ne veux pas avoir encore une personne au-dessus de moi qui veut vérifier mon travail. » — Une citation de Nathalie Bérubé, propriétaire d'une garderie privée à Mont-Carmel

Nathalie Bérubé est propriétaire d'une garderie privée à Mont-Carmel. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Cette affiliation signifie principalement d’avoir à être visité par un inspecteur quatre fois par année. Selon le ministère de la Famille, le patronage des bureaux coordonnateurs permettra de s'assurer que tous les enfants bénéficient de la même qualité de service.

Or, des propriétaires de garderies privées dénoncent un manque d’uniformité dans la conduite des inspections d’une région à l’autre du Québec.

Les formulaires hebdomadaires que Nathalie Bérubé aura à faire remplir aux parents ayant leurs enfants à sa garde s’ajouteront au plus de 60 heures de travail qu’elle effectue par semaine. Mme Bérubé entend donc fermer sa garderie en 2026 et 86 % des membres de l’Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés (AQMFEP) considèreraient aussi cette option.

Une transition « agréable et bienveillante »

C’est comme un raz-de-marée, plusieurs ont peur de rejoindre le réseau tel qu’il est actuellement , laisse tomber la présidente de l’AQMFEP, Julie Boisjoly.

L'association a bien tenté de faire retirer du projet de loi l'article obligeant l’affiliation aux bureaux coordonnateurs, mais elle s'est finalement ralliée à la proposition du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Je préfère avoir des gains que de n’avoir rien du tout , indique Mme Boisjoly.

L’AQMFEP travaille maintenant conjointement avec l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) pour que la transition se fasse de manière agréable et bienveillante.

Aux propriétaires de garderies privées qui craignent la lourdeur bureaucratique, Julie Boisjoly précise que ces formulaires ne seront obligatoires que dans l’éventualité où les garderies soient directement subventionnées par Québec.

Nathalie Bérubé pourrait décider de ne pas s’affilier à un bureau coordonnateur en 2026, mais elle serait alors limitée à un maximum de deux enfants dans ses installations.

Entre-temps, Mme Bérubé souligne que dans ses démarches pour créer 40 000 nouvelles places en garderies, le gouvernement risque de perdre des places puisque des installations fermeront leurs portes d’ici la mise en application de la nouvelle loi.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay