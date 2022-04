Sept jeunes filles se rasent la tête pour soutenir leur amie atteinte du cancer

La jeune Daphnée doit subir des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie à Québec. Ses cheveux ont commencé à tomber rapidement. Ses amies, dont Olivia Gagnon, ont immédiatement décidé de l’accompagner dans cette étape.

Elle ne voulait pas se faire raser, elle avait honte. J’ai décidé que j’allais le faire aussi et j’ai demandé à mes amies à l’école.

Ensemble, les jeunes filles se sont fait raser leur longue chevelure.

« On se tenait la main et on pleurait toutes pour elle. On l’a fait ensemble. »