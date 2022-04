Le groupe trifluvien À la bouffe ! se porte acquéreur de 22 franchises Sushis Taxi

L’entreprise possédait déjà le plus grand nombre de franchises de restaurants Subway dans la province. Cette nouvelle acquisition consolide sa position sur le marché.

Le groupe veut rajeunir le concept des restaurants Sushis Taxi et même en faire le prochain fleuron québécois selon la vice-présidente du groupe À la Bouffe !, Rosanne Giguère.

Le défi de la main-d'oeuvre

Elle aimerait aussi augmenter le nombre de franchises au Québec, mais elle est consciente qu'il y aura sans doute plusieurs défis au cours des prochains mois. La pénurie de main-d’oeuvre alliée à la 6e vague de la COVID vient compliquer le jeu pour la gestionnaire.

« On a beaucoup plus de taux d’absentéisme, mais c’est des gens qui demeurent à notre emploi. Ça demande un peu plus de flexibilité. Oui, on veut avoir un peu plus de gens pour être capable de réagir à ces absences qu’on n’avait pas à vivre avant la pandémie. » — Une citation de Rosanne Giguère, vice-présidente et cheffe de la direction de l’entreprise À la bouffe !

Embaucher des travailleurs étrangers

Le groupe À la Bouffe ! estime qu'il manque au minimum un employé dans chacune de ses franchises. L’entreprise est en démarche pour accueillir des travailleurs étrangers. Une trentaine arrivera cet automne. Les travailleurs seront dispersés partout au Québec à travers les restaurants Sushis Taxi et Subway.

Ces travailleurs proviendront du Maroc et des Philippines. Ils ont été choisis pour leur expérience, mais aussi pour leur capacité à parler français, car certains devront accueillir et servir les clients. D'autres seront plutôt à la cuisine.

À la différence des travailleurs agricoles qui viennent essentiellement pour une saison, les travailleurs engagés pour la restauration restent une plus longue période, explique Rosanne Giguère. Nous, ce sont des gens qui vont venir de façon permanente. C’est temporaire/permanent, c’est deux ans qu’ils viennent travailler avec nous minimalement. On espère qu’ils auront le coup de coeur du pays et qu’ils resteront longtemps.

Avec les informations de Magalie Masson