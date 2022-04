Allégations de racisme en Outaouais : Hockey Québec enquêtera

Hockey Québec enquêtera sur des allégations de propos racistes tenus en Outaouais, qui ont mené à la suspension de six joueurs de l’équipe M15 AAA de l’Intrépide de Gatineau pour le reste de la saison. Hockey Québec demande aussi que l'entraîneur-chef de l’équipe soit retiré de ses fonctions pour la durée de l’enquête.

Hockey Outaouais a informé l’entraîneur-chef de cette décision et l’organisation de l’Intrépide de Gatineau entend collaborer pleinement à l’enquête qui sera pilotée par Hockey Québec , peut-on lire dans un communiqué de l’Intrépide publié dimanche.

Hockey Outaouais avait déjà ouvert une enquête interne sur des allégations de propos racistes plus tôt cette semaine.

L’organisation de l’Intrépide de Gatineau tient à préciser que, après examen complet et rigoureux des faits rapportés et des témoignages recueillis à ce jour concernant les propos et gestes racistes commis par certains joueurs, son enquête n’a pas permis de démontrer que les entraîneurs ont pu connaître, tolérer, accepter ou ignorer volontairement de tels comportements , poursuit l'organisation.

