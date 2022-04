Une meilleure reconnaissance des psychologues pour diminuer les listes d’attente

D’après la Coalition des psychologues du réseau public québécois et l’Association des psychologues du Québec (APQ), cette reconnaissance passe par de meilleurs salaires dans le public, ainsi que la création d’un syndicat dédié aux psychologues du réseau public.

Pour le moment, les psychologues du réseau se retrouvent jumelés dans des conventions collectives avec d’autres corps professionnels.

On est les seuls dans les groupes qui ont le doctorat. Donc, nos réalités sont différentes et on commence plus tard notre carrière pour cette raison. C’est un problème de structure. Nos représentants ne peuvent pas demander quelque chose de plus important quand ce n’est qu’une partie des membres qui sont affectés , fait valoir la Dre Karine Gauthier, présidente de la coalition.

Karine Gauthier, présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois Photo : Radio-Canada

Il faut de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires, et aussi les psychologues doivent être au centre des décisions. Il faut que notre expertise soit respectée , ajoute Gaëtan Roussy, président de l’Association des psychologues du Québec APQ .

Pour le moment, les démarches de la coalition auprès du ministre Lionel Carmant, délégué à la Santé et aux Services sociaux, pour la création d’un nouveau syndicat n’ont pas porté leurs fruits.

Pour la Dre Karine Gauthier, un syndicat unique permettrait de régler, notamment, la question des salaires pour que le réseau public soit aussi compétitif que le privé.

Mieux comprendre l’interdisciplinarité

Le psychologue Gaëtan Roussy, qui pratique en bureau privé, pense qu’une des lacunes dans la reconnaissance du travail de ses collègues dans le public est que parfois l’interdisciplinarité est vue comme étant quelque chose d’interchangeable .

L’interdisciplinarité est importante. Mais parfois, on dirait que le gouvernement voit cela comme étant le fait de pouvoir remplacer un psychologue par un autre corps de métier pour répondre aux besoins des patients , explique-t-il.

D’après lui, il s’agit d’un moyen artificiel qui démontre que les décideurs ne comprennent pas bien le fait que chaque expert a son expertise.

Il ne remet pas en doute l'expertise par exemple des psychoéducateurs, qui peuvent accompagner de jeunes patients en santé mentale, mais le Dr Roussy souligne que dans plusieurs cas, l'expertise d'un psychologue est aussi nécessaire.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier et Pascale Lacombe