Curling : une victoire au championnat provincial rempli d’euphorie pour Équipe Gibeau

L’équipe composée de Jasmin Gibeau, Dan DeWaard, Kevin Ménard et Marc-Antoine Biron l’a emporté en finale face à leurs rivaux de Boucherville.

Trois ans plus tôt, les trois premiers avaient remporté le même tournoi avec un autre coéquipier.

« En 2019, on était parmi les favoris, mais pas l’équipe favorite. Cette année, toute la pression était sur nous. Nous étions l’équipe à battre. » — Une citation de Jasmin Gibeau

En finale, Équipe Gibeau a commis une erreur au septième bout, ce qui a eu pour effet de la faire tirer de l’arrière 7 à 6. Au bout suivant, le dernier, il fallait réussir un coup parfait.

Quand j’ai lancé ma pierre, j’étais serré sur le balai. J’ai demandé à Dan [DeWaard] de balayer et de brosser. Les brosseurs ont fait leur travail. Ç’a été un coup d’équipe , a confié Jasmin Gibeau lors d'une entrevue à Radio-Canada la semaine dernière.

Dans une finale chaudement arrachée, le quatuor l'a emporté face à l’Équipe Bellavance de Boucherville (archives). Photo : gracieuseté Équipe Gibeau

Lorsque leur victoire a été confirmée, les quatre coéquipiers ont été incapables de contenir leur joie.

C’était un moment euphorique. On a relâché toute la pression. On était contents , raconte Dan DeWaard.

Les deux hommes se connaissent presque par cœur. Ils jouent au sein de la même équipe de curling depuis plus de deux décennies. Au fil des années, les partenaires ont changé, mais le duo est demeuré intact.

Kevin [Ménard] et Marc-Antoine [Biron] jouent on and off avec nous depuis quelques années. Cette année, c’est la première fois qu’on est tous ensemble dans la même ligue , a expliqué Jasmin Gibeau.

Direction Edmonton!

Le quatuor qui représente le Club de curling de Buckingham a maintenant quelques mois pour se préparer avant d’en découdre avec les autres champions provinciaux du curling canadien. Lors de leur dernière participation en 2019, Équipe Gibeau avait baissé pavillon en finale.

L’objectif sera évidemment de retourner en finale, mais cette fois, de monter sur la première marche du podium.

« On profite du moment! On ne connaît pas encore toutes les équipes qui y seront, mais on en connaît quelques-unes. » — Une citation de Dan DeWaard