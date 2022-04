Montez à bord d’une exposition de trains miniatures à Winnipeg

Plusieurs dizaines de personnes, adultes comme enfants, se baladent dans la salle de la Légion de Charleswood pour découvrir les trains miniatures exposés et en apprendre plus sur ce loisir qu’ils ont en commun.

C’est une passion qui se développe chez toi , raconte le vice-président de l’Association de modélisme ferroviaire de Winnipeg, Ian Plett.

Ian Plett est vice-président de l’Association de modélisme ferroviaire de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

L'aménagement du train de Ian Plett mesure environ 120 cm. On trouve le long du parcours des maisons miniatures, des petites voitures, des arbres au même format et même des petits bonhommes installés dans la gare de train et d’autres dans des camions de construction.

On veut montrer aux visiteurs les étapes et les détails derrière l'assemblage d’un modèle ferroviaire , explique Ian Plett qui a commencé à prendre goût à ce passe-temps vers la fin de son adolescence.

Il a fallu plus de quatre heures à Ian Plett pour assembler son modèle ferroviaire avant l'exposition. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

De son côté, Wayne Hillsten présente un plus petit modèle ferroviaire.

Je voulais donner une idée de modèle simple à ceux qui veulent se lancer dans ce passe-temps , dit-il.

Ça ne lui a pas coûté très cher, assure-t-il. Il dit avoir acheté dans les magasins Dollarama et Walmart les petits sapins décoratifs et les petites voitures installées sur son modèle ferroviaire.

Wayne Hillsten est un passionné de train. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

C’est facile de commencer [ce passe-temps] , lance Wayne Hillsten.

Pour lui, la patience et l’amour sont deux ingrédients nécessaires pour monter à bord de cette aventure. Il faut aussi visiter les expositions de modèles de trains lorsqu'il y en a et poser des questions , ajoute-t-il.

C’est ce que font Ioannou Stavros et son fils Alexander. Tous deux visitent des expositions depuis plus de six ans, et Alexander s’est lancé dans la collection de trains dès l'âge de 1 an.

C’est un passe-temps qui ne se terminera jamais, mentionne le père d’Alexander. Les personnes commencent à un très jeune âge jusqu’à leur retraite et s’y appliquent encore avec le sourire.

Ioannou Stavros et son fils Alexander visitent des expositions de trains depuis plus de six ans. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

Les organisateurs demandent aux visiteurs de faire un don a leur discrétion comme prix d'entrée. La moitié de la collecte sera versée au Centre St. Amant à Winnipeg qui fournit des services aux personnes autistes ou ayant des troubles de développement.