Locations à court terme : les riverains veulent préserver leur mode de vie

De plus en plus de résidents qui habitent sur les rives des Grands Lacs s’opposent aux services de location à court terme, comme Airbnb et VRBO, parce que, disent-ils, ceux qui louent ces logements perturbent le tissu social au point de bouleverser leur mode de vie.

La municipalité de Lambton Shores est la dernière en date à envisager une réglementation plus stricte. Celle-ci gère les petites communautés de Port Franks, Ipperwash et Grand Bend, entre autres. Le conseil municipal a examiné mardi un projet de règlement visant à autoriser les locations à court terme, à plafonner l'occupation à 10 personnes par logement et à créer une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour permettre aux voisins de signaler les fêtes nuisibles.

Port Stanley, un village sur la rive du lac Érié qui fait partie de la municipalité de Central Elgin, envisage également un règlement et a récemment voté à quatre contre trois pour étudier la question afin d'espérer mettre en place un système de permis de locations à court terme l'année prochaine.

Pour moi, nous devions réglementer cette activité , a déclaré la maire Sally Martyn, notant que bien des maisons sont souvent achetées par des investisseurs de l'extérieur qui cherchent à les transformer en locations à court terme. C'est un vrai problème à Port Stanley.

D'autres, comme la Ville de Goderich, songent à réglementer la pratique. La plus jolie ville du Canada ne compte qu'une trentaine de locations à court terme, mais à mesure que leur nombre augmente, il devient évident pour certains qu'elles peuvent influencer plus que le prix des propriétés.

Nous devons faire attention à ne pas éroder le tissu rural des quartiers ruraux , a déclaré John Grace, maire de Goderich.

Avec ses usines, son palais de justice et la plus grande mine de sel au monde, Goderich est bien plus qu'une simple ville touristique.

Les 7600 résidents de Goderich y vivent à l'année et ils craignent que si un nombre suffisant de maisons de la communauté sont achetées par des propriétaires absents qui louent des logements à court terme, cela pourrait avoir un effet sur le sentiment communautaire des villageois.

Nous devons maîtriser ce phénomène, nous devons le gérer et nous devons nous assurer qu'il ne s'empare pas de nos quartiers.

La municipalité de South Bruce Peninsula, un ensemble de villes riveraines situé à environ une heure et demie au nord-est sur la côte de la baie Georgienne, a appris cette leçon à ses dépens.

La communauté - qui comprend les villes de Red Bay, Mallory Beach et Sauble, situées au bord du lac - a pris des mesures sévères contre les locations à court terme en janvier 2021, en créant un système de permis, une ligne d'assistance téléphonique ouverte 24 heures sur 24.

De plus, les propriétaires de ces logements à court terme ont droit à deux avertissements avant que des conséquences plus lourdes soient imposées. Ils risquent de perdre leur permis de location. De plus, des amendes pouvant aller jusqu'à 500 $ par jour sont possibles, selon la mairesse Janice Jackson.

Les personnes qui ne se soucient pas de notre communauté ne sont pas les bienvenues ici , a-t-elle déclaré.

Nous recevons de plus en plus de plaintes. [Des membres de la communauté] disent que leur voisin a vendu sa maison et elle est maintenant une maison de party. C'est déchirant d'entendre certaines de ces histoires.

Mme Jackson a déclaré que, selon ses estimations, les locations à court terme représentent maintenant jusqu'à 15 % de tous les logements privés dans sa ville, ce qui a eu de graves répercussions sur la communauté. Selon elle, certains quartiers résidentiels sont devenus des zones touristiques.

Si ça continue, nous allons arriver à un point, peut-être dans cinq ans, où nous aurons autant de propriétés locatives que de résidents permanents , a déclaré Mme Jackson.

Cela va éroder le tissu de la communauté, il n'y a aucun doute.

Selon Mme Jackson, la pandémie et l'essor des vacances à domicile ont amené tellement de visiteurs et d'investisseurs extérieurs en ville que quelque chose devait être fait pour équilibrer les choses.

Nous voulons que les gens viennent ici et profitent de la péninsule de South Bruce parce que c'est absolument magnifique ici, mais vous devez respecter le voisinage. Nous avons trop de gens qui viennent ici et qui n'ont tout simplement aucun respect pour le voisinage.

