Québec solidaire se mobilise contre la crise du logement à Val-d’Or

Des actions de visibilité se sont tenues dans 11 villes du Québec.

À Val-d’Or, une affiche décriant la situation a été apposée aux abords de la 3e Avenue, sur un terrain vacant face au magasin Walmart.

Le parti veut ainsi rappeler au gouvernement que des solutions rapides doivent être mises en place pour favoriser la construction de logements sociaux.

« On ressent les contrecoups de cette crise ici même à Val-d’Or, affirme Fanny Landry Lymburner, porte-parole des militants d’Abitibi-Est. On vit du `fly in fly out` et les hauts salaires dans les mines font pression sur le coût des logements. Le gouvernement doit en faire plus. Le sujet est de plus en plus traité dans les médias, mais tant que le gouvernement Legault ne reconnaît pas cette crise du logement, ça va se perpétuer. »

Québec solidaire promet de s’attaquer à la crise si le parti est élu en octobre prochain, notamment par la construction de 50 000 logements sociaux partout au Québec.