Des homards « faits en or », vendus à un prix plus élevé que jamais

On fait aussi de l’information en format collation.

Nos homards sont maintenant faits en or. Les prix ont été les plus élevés de l'histoire commerciale , a déclaré Stewart Lamont, directeur général de Tangier Lobster, un exportateur de homards vivants, situé en Nouvelle-Écosse.

Lorsque la pandémie a frappé, la demande provenant de l'industrie de l'exportation et de la restauration a chuté. Le prix au débarquement du homard — le montant que les pêcheurs reçoivent des acheteurs au quai — est tombé à 4 $ la livre.

Des casiers à homard sont chargés sur des bateaux de pêche à Eastern Passage, en Nouvelle-Écosse, le 30 novembre 2021. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Mais ensuite, les ventes ont rebondi après la première vague de COVID-19.

Les exportations canadiennes de homard ont atteint la somme stupéfiante de 3,26 milliards de dollars l'an dernier, battant le précédent record de 2,59 milliards de dollars établi en 2019.

Demande illimitée en Asie

Avec de nombreux consommateurs économisant de l'argent pendant la pandémie, le crustacé longtemps considéré comme un article de luxe pour les occasions spéciales est devenu l'un des meilleurs vendeurs aux États-Unis.

Des clientes d'un restaurant de Beijing se régalent de homard en juillet 2018. Depuis, la demande pour le homard canadien n'a fait qu'augmenter en Asie, selon des acteurs de l'industrie des pêches. Photo : Reuters / Jason Lee

De plus, il y a une demande illimitée en Asie pour le homard canadien , a expliqué Colin Sproul, président de l’Association des pêcheurs côtiers de la baie de Fundy. C'est un produit de qualité supérieure et nous avons une bonne relation commerciale.

Une forte demande, associée à des prises plus faibles pendant les mois hivernaux, on fait monter en flèche les prix à la consommation, jusqu'à 19,50 $ la livre.

Les prix ont depuis chuté à environ 14,50 $ cette semaine et pourraient encore baisser.

Colin Sproul, président de l'Association des pêcheurs côtiers de la baie de Fundy, en septembre 2020. Photo : Radio-Canada / CBC

L'ouverture de plusieurs zones de pêche au homard dans tout le Canada atlantique au cours des prochaines semaines devrait stimuler l'offre, qui devrait freiner les prix, a indiqué Stewart Lamont.

Si les prix grimpent à nouveau à 20 $ la livre et y restent, certains restaurants et épiceries pourraient cesser complètement de vendre les crustacés, a-t-il prévenu.

Pêcheurs endettés et inflation

Mais la réalité est que les pêcheurs sont également confrontés à une inflation écrasante — en plus de lourdes dettes que beaucoup contractent pour rejoindre l'industrie, disent les experts.

L'augmentation des coûts du carburant et de la main-d'oeuvre, les gros prêts sur les bateaux, les licences, les équipements et l'entretien continu rongent selon eux tous les profits.

Un bateau de pêche au homard au large de North Rustico, à l'Île-du-Prince-Édouard, en mai 2019. Photo : CBC / Brian McInnis

Pendant ce temps, le coût des appâts utilisés dans les trappes devrait augmenter après que Pêches et Océans Canada a annoncé la fermeture de la pêche commerciale du maquereau et des appâts commerciaux sur la côte est, invoquant des inquiétudes quant au fait que la population en déclin est entrée dans une zone critique .

La plus grande source d'appâts vient d'être éliminée de l'industrie , a affirmé Colin Sproul. Nous devrons importer des appâts et cela nous coûtera plus cher.

L'inflation, l'incertitude liée à la flambée des cas de COVID-19 et l'impact potentiel de l'invasion russe de l'Ukraine sur le transport maritime et la demande pourraient aussi influencer les prix du homard, d'après lui.