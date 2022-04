La charge de travail force la mairesse de Caplan à majorer son salaire

Le nouveau règlement concernant la rémunération des élus et remplaçant prévoit que le salaire annuel de la mairesse de 16 632 $, soit majoré de 3557 $ par mois. La décision a été approuvée par le conseil municipal au début du mois d’avril.

Le conseil municipal de Caplan a voté le 4 avril l'adoption du règlement qui stipule la majoration du salaire de la mairesse (archives). Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

En raison du poste vacant de directeur général, le règlement municipal précise que le fardeau de la mairesse [...] est plus lourd et [...] qu’elle a offert de consacrer plus de temps à la mairie étant donné que son employeur est prêt à la libérer temporairement sans solde .

La mairesse a dû réduire sa disponibilité pour assumer les tâches de directrice générale. Le règlement confirme que la hausse de sa rémunération à titre de mairesse a été adoptée pour compenser ses pertes de revenus.

Cette majoration temporaire est en vigueur pour la période du 1er mars au 31 décembre 2022. La mairesse peut la révoquer en tout temps, dès lors que le poste de directeur général sera pourvu.

Un devoir du maire de soutenir son équipe

Il n’y a pas d’illégalité à majorer le salaire des membres d’un conseil municipal , assure Rémy Trudel, ancien ministre des Affaires municipales et professeur à l'École nationale d’administration publique (ENAP).

En vertu d’une loi qui a été passée il y a trois ans, les conseils municipaux au Québec peuvent décider du salaire de leurs élus à leur guise , précise-t-il.

Selon l'ancien ministre des Affaires municipales, Rémy Trudel, il n’y a pas d’illégalité à majorer le salaire des membres d’un conseil municipal. Photo : Radio-Canada

En fait, l’ancien ministre estime que c’est même le devoir du maire de veiller au bon fonctionnement de sa municipalité.

Le maire, avec son conseil, est responsable de tout dans la municipalité, absolument tout. Et quand il y a une carence d’informations et de décisions, c’est à lui de prendre la relève ou de faire en sorte que la relève soit présente pour que les tâches soient accomplies , souligne-t-il.

La mairesse de la municipalité de Caplan confirme la démarche.

« Comme le directeur général n’est pas présent, je dois, dans mes fonctions de mairesse, apporter un plus grand soutien à l’équipe qui est en place. » — Une citation de Lise Castilloux, mairesse de la municipalité de Caplan

Étant donné que j’ai été directrice de la même municipalité pendant 14 ans, j’ai une fine connaissance de l’administration, c’est pourquoi je peux amener ce soutien-là à l’équipe plutôt que d’engager des ressources externes à des montants plus élevés , explique-t-elle.

La mairesse de Caplan, Lise Castilloux, a été 14 ans à la tête de la direction générale de la municipalité (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Elle tient à rappeler à la population qu’elle ne cumule pas le poste de directrice générale et de mairesse, ce qui est défendu par le code municipal du Québec.

En effet, le texte de loi précise que le maire ne peut faire de l’ingérence ni usurper les fonctions d’un employé. Par exemple, il ne peut exercer les attributions que la loi confie au directeur général .

Écarter l’apparence de conflits d'intérêts

Pour plus de clarté et de transparence vis-à-vis des citoyens et du Conseil municipal du Québec, Rémy Trudel considère qu’il vaudrait mieux séparer les deux fonctions.

Ce serait sage de faire ça non pas en majorant le salaire du maire, mais en ayant une résolution distincte disant qu’on engage une personne qui va faire telles taches contre telle rémunération , propose Rémy Trudel.

L'ancien ministre recommande au conseil municipal d'adopter un contrat distinct qui engagerait le directeur général par intérim. De la sorte, ça éviterait de donner l’impression à la population que la mairesse s’est octroyée une augmentation de salaire.

« Il faut avoir des contrats distincts, c’est beaucoup plus clair et transparent. Et c’est plus facile à expliquer à quiconque parmi les citoyens qui poserait, avec raison, des questions. » — Une citation de Rémy Trudel, ancien ministre des Affaires municipales et professeur à l'ENAP

De plus, ledit contrat devrait poser les balises de la séparation des fonctions. Il pourrait recommander, par exemple, que les décisions significatives soient toujours approuvées par le conseil municipal.

C’est par précaution pour ne pas que le statut d’employé, le directeur général par intérim, en arrive à être en conflit avec le rôle de maire , avertit Rémy Trudel.

La rémunération additionnelle de la mairesse de Caplan est en vigueur jusqu’en décembre 2022. L’élue espère que, d’ici là, le poste de directeur général sera pourvu.

Avec les informations de Marguerite Morin