Plus de 200 sans-abri sont morts l’année dernière à Toronto

Ces statistiques ont été publiées vendredi. Il y a eu en moyenne 4,2 décès par semaine de personnes sans logement l'année dernière.

Le nombre de décès en 2021 a considérablement augmenté par rapport à 2020, peut-on lire dans le rapport. 72 personnes de plus sont mortes l'année dernière par rapport à l'année précédente, où 144 personnes non logées étaient décédées. Le nombre de décès a plus que doublé depuis 2017 - la première année où la Ville a recueilli de telles statistiques - où 101 sans-abri étaient décédés.

En 2021, 55 % des décès étaient dus à la toxicité des drogues , selon les termes utilisés par les auteurs du rapport. Sur Twitter, Santé publique Toronto TPH précise que cette statistique souligne que la crise des surdoses continue d'être un problème national urgent de santé publique .

Les autres causes de décès sont les maladies cardiaques, les accidents, les complications du diabète, l'hypothermie, les maladies du foie et des poumons, les défaillances d'organes, le suicide et le cancer.

132 des 216 personnes décédées étaient des résidents des refuges de sans-abri du réseau de la Ville, toujours selon Santé publique Toronto TPH .

Pour Jesse Allan, un résident d'un refuge, ces statistiques sont terribles .

Ce sont des gens comme vous ou moi qui se sont retrouvés dans une position où ils ne pouvaient pas payer le loyer ou ils ne pouvaient pas payer leur hypothèque. L'itinérance au Canada est une condamnation à mort, vraiment.

Pour certains activistes, ces statistiques ne sont pas surprenantes et sont dûes à des choix politiques qui ont créé des conditions dangereuses pour les sans-abri. Pour eux, la solution réside dans le logement permanent et les mesures de réduction des risques, et non dans le maintien de l'ordre et le nettoyage des campements.

Un nombre écrasant

Doug Johnson Hatlem, pasteur de rue à Sanctuary Ministries of Toronto, a déclaré samedi que le maire John Tory, la Shelter, Support & Housing Administration [SSHA, administration municipale chargée de l'hébergement et du logement, traduction libre] et les conseillers municipaux devraient tous être tenus responsables de leurs politiques en matière d'itinérance, étant donné le nombre inacceptable de décès de sans-abri l'année dernière.

C'est un nombre écrasant , a déclaré M. Johnson Hatlem.

Tous les trois - le conseil municipal, le bureau du maire de Toronto et la Shelter, Support & Housing Administration SSHA - ont consacré une quantité incroyable de leur temps et de leur capital politique à [forcer les sans-abri à accepter] ce qu'ils appelaient un abri intérieur sûr. Leurs priorités étaient complètement déréglées.

Je pense qu'une grande majorité de ces décès étaient évitables , a-t-il ajouté. Le fait que des personnes meurent sans abri dans les rues de Toronto a toujours été une crise.

Selon M. Johnson Hatlem, la Ville, par exemple, consacre beaucoup d'efforts à démanteler des campements de sans-abri installés dans des parcs. Or, selon lui, ces efforts ne font que déplacer et disperser les sans-abri, augmentant ainsi leur vulnérabilité.

Rafi Aaron, porte-parole de la Coalition interconfessionnelle de lutte contre le sans-abrisme, a déclaré qu'il est important de se rappeler que chaque chiffre représente un être humain.

C'étaient des gens merveilleux. Ils aimaient et étaient aimés. Ils avaient des proches. C'étaient des pères, des épouses, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, dans certains cas des grands-parents. Ils étaient nos voisins ou vos voisins. C'étaient des personnes dynamiques et généreuses qui nous manquent beaucoup et qui n'avaient pas besoin de mourir , a déclaré M. Aaron.

A.J. Withers, membre du comité directeur du Shelter and Housing Justice Network et professeur adjoint en Études critiques sur l'incapacité à l'Université York, a déclaré que certains des décès sont survenus alors que le système de refuges était rempli à plus de 99 %. L'absence de refuges intérieurs sécuritaires, la toxicité des drogues de rue et le démantèlement des campements sont autant de facteurs profondément préoccupants , selon M. Withers.

Le manque d'accès aux sites de prévention des surdoses et le manque d'accès à un système de réduction des risques signifient vraiment que des gens meurent , a déclaré M. Withers. Au fur et à mesure que la Ville criminalise les gens dans les campements, ils sont de plus en plus éloignés des systèmes de soutien et ils meurent.

M. Withers a déclaré que le vrai nombre de morts est probablement beaucoup plus élevé parce que les hôpitaux et les salles d'urgence ne signalent pas les décès de personnes non logées à la santé publique. M. Withers a noté que l'âge médian des hommes décédés était de 49 ans, tandis que l'âge médian des femmes décédées était de 40 ans, ce qui signifie que de nombreuses années sont perdues lorsque les gens n'ont pas de logement.

Selon le Dr Andrew Boozary, médecin de soins primaires et directeur exécutif du Gattuso Centre for Social Medicine de l'University Health Network, l'itinérance était déjà une crise de santé publique avant la pandémie de COVID-19. La pandémie elle-même a touché les personnes sans domicile de manière disproportionnée, a-t-il ajouté.

La solution au sans-abrisme est le logement. Les refuges ou les campements ne sont pas des solutions à l'itinérance, seul le logement l’est. Et donc, nous devons vraiment nous assurer que chaque niveau de gouvernement s'engage à faire du logement la solution. Et si nous ne voyons pas cet effort concerté, ces taux ne feront que continuer à augmenter , a-t-il déclaré.

Et c'est de notre faute en tant que société, car ces taux augmentent, non pas en raison de défaillances individuelles, mais en raison de notre incapacité à fournir un logement en tant que droit humain.

Démolir les tentes n'est pas la solution au problème des sans-abri. Il faut assurer le droit au logement en tant que droit de l'homme. Il faut construire plus de logements sociaux, permettre aux gens d'avoir un meilleur accès aux logements sociaux et aux logements supervisés.

Des campements de sans-abri étaient présents dans plusieurs parcs de Toronto durant tout l'été de 2021. (Archives) Photo : Radio-Canada / Samantha Lui

Attristée

Un porte-parole de la Ville, en réponse, a déclaré qu'elle collecte les données et les utilise pour l'aider à prendre de meilleures décisions sur l'amélioration de la santé des personnes sans domicile.

La Ville est profondément attristée par tous les décès de personnes sans domicile, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système d'hébergement de la Ville. Nous présentons nos condoléances aux amis et aux proches de ces personnes, ainsi qu'à notre personnel et à nos clients qui continuent d'être témoins de ces tragédies , peut-on lire dans un communiqué de la Ville.

Bien que le système de refuges d'urgence joue un rôle important dans le soutien de la santé et du bien-être des sans-abri, la véritable solution pour améliorer les résultats en matière de santé est le logement permanent avec des soutiens.

Le plan de logement et d'itinérance de 24 mois de Toronto vise à créer plus de 3000 nouvelles possibilités de logement abordable d'ici la fin de l'année, dont 2000 avec des soutiens, afin de répondre aux besoins des personnes marginalisées et vulnérables sans abri, peut-on y lire.

En février 2022, le conseil municipal a approuvé un plan de logement accéléré pour fournir 300 opportunités de logement supplémentaires par le biais de partenariats avec des fournisseurs de logements et des propriétaires du marché privé.

La mort de quiconque dans notre ville est extrêmement triste et nos condoléances vont aux familles et aux amis de ceux qui sont décédés , a déclaré le maire John Tory dans un communiqué publié samedi soir.

M. Tory a défendu les mesures prises par la Ville pour lutter contre le sans-abrisme et les surdoses, notamment l'ouverture de milliers de logements supervisés, l'expansion du système d'hébergement avant et pendant la pandémie et l'introduction d'initiatives de réduction des risques dans les refuges.

Plus d'un demi-milliard de dollars ont été dépensés l'année dernière par la Ville de Toronto pour des abris et des programmes de logement - tout cela parce que le maire et le conseil municipal ont compris que nous devons faire tout ce que nous pouvons en tant qu'administration municipale pour fournir un abri sûr aux gens, pour fournir des logements supervisés à ceux qui en ont besoin, et pour aider à fournir des vaccinations et d'autres mesures de sécurité en cas de pandémie , indique la déclaration de son bureau.

Nonobstant le niveau d'activité considérablement accru, en particulier dans le domaine du logement supervisé où le gouvernement fédéral a été d'une grande aide, il reste encore beaucoup à faire et je reconnais que tout comme je continue à travailler dur pour obtenir le soutien dont nous avons besoin pour offrir encore plus de logements supervisés, peut-être la clé la plus importante pour lutter contre l'itinérance.

Avec les informations de CBC News